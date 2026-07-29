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Kaynak: AA

SVR tarafından yapılan değerlendirmede, Ermenistan’ın son dönemde AB ile yakınlaşma politikası izlediğine dikkat çekilerek, Brüksel’in olası ekonomik sonuçları bildiği ifade edildi. Açıklamada, Ermenistan’ın AEB’den ayrılması durumunda ekonomik dengelerin ciddi şekilde sarsılabileceği vurgulandı.

Rus istihbaratına göre, AB ülkeleri kendi içlerinde artan ekonomik sorunlar ve Ukrayna savaşı nedeniyle oluşan mali yükler sebebiyle Ermenistan’ın yaşayabileceği kayıpları telafi edecek kapasiteye sahip değil. Buna rağmen Brüksel’in, Erivan yönetimini destekleme konusunda siyasi mesajlar vermeye devam ettiği öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, AB’nin Ermenistan’ı Rusya ile olan ekonomik ve siyasi işbirliğinden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiasına yer verildi. SVR, AEB ülkelerinin Ermenistan ekonomisinin tamamen çökmesine izin vermeyeceğini savunarak, Brüksel’in bu konuda aşırı iyimser olmaması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, Ermenistan’ın dış politika tercihlerinin önümüzdeki dönemde hem bölgesel dengeler hem de ekonomik istikrar açısından belirleyici olacağına dikkat çekiyor.