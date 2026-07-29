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Kaynak: AA

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna içerisindeki askeri faaliyetlerine dair Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama yapıldı.

Bölgedeki son duruma ilişkin paylaşılan bilgilere göre Rus ordusu, dün akşam saatlerinden bu sabahın ilk ışıklarına kadar Ukrayna'da askeri hedeflere ev sahipliği yapan liman ve gemileri hedef aldı.

Açıklamanın detaylarında, Nikolayev Limanı bünyesinde yer alan askeri mühimmat depoları ile yakıt ve yağ yakıt tanklarının tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirilen operasyonlarda; Odessa ve Çornomorsk limanlarına askeri lojistik sağlayan 2 ayrı kuru yük gemisinin de denizdeyken vurulduğu kaydedildi.