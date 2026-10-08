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Kaynak: ANKA

Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde sürdürülen Adramytteion kazılarında önemli arkeolojik bulgulara rastlandı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de Başkan Yardımcıları Ayten Tuna ve Tarık Erdil ile Meclis Üyeleri Murat Dinçer ve Osman Akkoç’tan oluşan heyetle Ören’deki kazı alanını gezdi. Heyet, kazı başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Murat Özgen ve Uzman Arkeolog Sinem Mutlu’dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

ÜÇ MOZAİK SALONLU VİLLA

Kazı çalışmalarının 2025 yılında yaklaşık 9 dönümlük alanda başladığı belirtilirken, alanda Roma Dönemi’ne ait üç mozaik salonlu bir villa ortaya çıkarıldığı aktarıldı. Villanın ortasında Medusa başının bulunduğu, çevresinde ise mitolojik ve hayvan figürlerinin yer aldığı mozaik dikkati çekti. Bazı figürlerin üzerinde isimlerin bulunması da kazı ekibinin tespit ettiği ayrıntılar arasında yer aldı.

Kazı alanının yaklaşık yarısındaki çalışmaların tamamlandığı, villa dışında büyük depolama küpleri ile su biriktirmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen bir sarnıcın da ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil, "Çalışmalar ilerledikçe Ören’in geçmişine dair yeni bulgularla karşılaşmaya devam edeceğiz. Ören’in tarihini yakından görmek ve bu değerli çalışmalara yerinde tanıklık etmek bizler için çok kıymetliydi" diye konuştu.

Erdil, kazı çalışmalarında emeği geçen bilim insanları, arkeologlar ve çalışma ekibine teşekkür etti.