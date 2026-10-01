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Kaynak: Haber Merkezi

İktidara yakınlığıyla bilinen ve başta Ergenekon ve Balyoz davalarının şaibeli habercisi Rasim Ozan Kütahyalı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e yönelik operasyonun ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, CHP içindeki siyasi ilişkilere dair iddialarda bulundu.

'KILIÇDAROĞLU CHP’SİNİN BELEDİYE REİSİ'

Seçer’i “Kemal Kılıçdaroğlu’na tam bağlı bir belediye başkanı” olarak nitelendiren Kütahyalı, “Kılıçdaroğlu CHP’sinin belediye reisi” ifadesini kullandı.

Kütahyalı, Seçer’in Özgür Özel ve çevresinden “nefret ettiğini”, Ekrem İmamoğlu’ndan da “hiç hoşlanmadığını” ileri sürdü. Bu iddialarını gerekçe göstererek YENİ Parti’ye atfettiği “Butlan CHP’sine asla dokunulmuyor” söylemini hedef aldı.

Kütahyalı, paylaşımını “Yeni Parti’nin ‘Butlan CHP’sine asla dokunulmuyor’ tezi büyük yalan” sözleriyle tamamladı.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN DA HİÇ HOŞLANMAZ

Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı şu şekilde:



''Vahap Seçer, Kemal Kılıçdaroğlu’na tam bağlı bir belediye başkanı. Kılıçdaroğlu CHP’sinin belediye reisi. Özgür Özel ve çevresinden nefret eden bir adamdır Vahap Seçer. Ekrem İmamoğlu’ndan da hiç hoşlanmaz. Yeni Parti’nin 'Butlan CHP’sine asla dokunulmuyor' tezi büyük yalan.''