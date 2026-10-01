Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. MSB, Yunanistan’a sert bir uyarıda bulundu. Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki elektrik kablosu güzergahına ilişkin açıklama yapan MSB, şu ifadelere yer verdi: "Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir."

HAK VE YETKİ VURGUSU

Türkiye’nin kıta sahanlığında hiçbir izinsiz faaliyete izin verilmeyeceğini ifade eden MSB'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:, "Ülkemiz Doğu Akdeniz’de kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir."