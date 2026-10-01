Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Mersin’de belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, operasyonun gündemi değiştirme amacı taşıdığını ifade etti.

'İKTİDARIN GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME HAMLESİDİR'

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini üstlenen Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar’ın ardından Vahap Seçer’in de gözaltına alınmasına dikkat çeken Günaydın, muhalif belediye başkanlarına yönelik uygulamaları eleştirdi.





Günaydın’ın mesajı şu şekilde:

“Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediye başkanlarının gözaltına alınması, fon soygununda suçüstü yakalanan iktidarın gündemi değiştirme hamlesidir.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yerine gelen Zeydan Karalar’ın gözaltına alınıp tutuklanmaları sonrası, bu kez de aynı göreve seçilen Vahap Seçer gözaltında.

Memleketi ve vatandaşı milyarlarca lira dolandıran AKP’li bakanlar ellerini kollarını sallayarak dolaşırken, malvarlıklarına tedbir kararları bir saat içinde kaldırılırken, ifadeye çağrıldığında gideceklerinde tereddüt olmayan muhalif belediye başkanlarını sabahın köründe evlerinden kolluk marifetiyle aldırmak ve görüntüleri dakikalar içinde servis ettirmek, adaletin değil, AKP’nin uyguladığı ikili hukuk sisteminin sonucudur.