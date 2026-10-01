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Soğuk havaların gelmesiyle birlikte kombiler yakılmaya başlanırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 4 Nisan 2026 itibarıyla geçtiği kademeli doğalgaz uygulaması bu kış ilk kez faturalara yansıyacak. Belirlenen ortalama tüketim limitlerinin üzerinde kalan haneler, devletin sağladığı sübvansiyondan yararlanamayacak.

Sabah'ta yer alan habere göre halihazırda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğalgaz faturalarına yüzde 50’nin üzerinde sübvansiyon uyguluyor. Örneğin; gerçek fiyat bedeli 1.000 TL olan bir faturanın 500 TL'si Hazine tarafından karşılanarak vatandaşa 500 TL fatura kesiliyor. Kademeye takılan abonelerde bu destek ortadan kalkacağı için ödenecek faturalar iki kat artabilecek.

2,8 MİLYON ABONE ETKİLENİYOR: KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

Türkiye genelindeki 21,8 milyon doğalgaz abonesinin yaklaşık yüzde 12’sine denk gelen 2,8 milyon abone yeni düzenlemeden etkilenirken, 19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek.

Yeni sistemde uygulanan birim fiyatlar ve vergi dahil fatura bedelleri şu şekilde belirlendi:

KADEME-1 (NORMAL TÜKETİM)

Metreküp fiyatı 10,62 TL olarak uygulanıyor. ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklendiğinde faturalara yansıyacak nihai metreküp fiyatı 17,88 TL oluyor.

KADEME-2 (LİMİTİ AŞANLAR)

Metreküp fiyatı 18 TL olarak uygulanıyor. Vergiler ve ek bedeller dâhil edildiğinde faturalara yansıyacak nihai metreküp fiyatı 26,73 TL seviyesine çıkıyor.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER

Kademesiz desteklemeli metreküp fiyatı 5,31 TL olarak uygulanıyor.

Kademeye takılan aboneler, sadece ortalamanın üzerinde kalan kısım için değil, tüm tüketimleri için yüksek Kademe-2 tarifesi üzerinden faturalandırılacak.

EKİM AYI İL İL ORTALAMA DOĞALGAZ TÜKETİM LİMİTLERİ

Kademe ortalamaları önceki yılların hava durumuna ve yakılan gaz miktarına göre belirlendi. Ekim ayında illere göre belirlenen kademe ortalamaları şu şekilde duyuruldu:

Ankara: 76,86 metreküp

Kütahya: 70,93 metreküp

Erzurum: 62,83 metreküp

Kars: 53,39 metreküp

Hakkari: 45,19 metreküp

İstanbul: 43,73 metreküp

Rize: 34,18 metreküp

Diyarbakır: 31,69 metreküp

İzmir: 25,11 metreküp

Antalya: 16,94 metreküp

Kasım, aralık, ocak, şubat ve mart aylarında hava şartlarına bağlı olarak ortalama limitlerin yukarı çekilmesi ve böylece daha az hanenin kademeye takılması hedefleniyor.

KADEMELİ TARİFEDEN KİMLER MUAF?

Kademeli doğalgaz uygulamasından muaf tutulan grup ve sektörler şu şekilde sıralandı:

İbadethaneler, cemevleri ve Kur'an kursları kademe uygulamasından tamamen muaf tutuluyor.

Şehit aileleri ve gaziler kısıtlamaya tabi olmadan destekli tarifeden yararlanıyor.

Ekmek üreticileri düşük fiyatlı Kademe-1 tarifesinden yararlandırılıyor.

MERKEZİ SİSTEM DETAYI

Merkezi sistem aboneliklerinde hane başı tüketim miktarı, toplam tüketimin binadaki hane sayısına bölünmesiyle hesaplanıyor. Bu nedenle merkezi sistem kullanan binalarda bir başka hanenin yüksek tüketimi, diğer tüm hanelerin de kademe üstünde kalmasına yol açabiliyor.