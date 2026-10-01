MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi takım ve kırmızı takım, sokak lezzetleri konseptiyle hazırlanan yemeklerde en yüksek puanı almak için mücadele etti.
MasterChef’te nefes kesen mücadele: İşte kazanan takım
MasterChef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda takımlar sokak lezzetleri için karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda kazanan takım belli olurken bireysel dokunulmazlığı alan isim ve eleme adayları da büyük merakla açıklandı. İşte nefes kesen gecede yaşananlar...Kaynak: Haber Merkezi
Peki MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 30 Eylül 2026 MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu kırmızı takımdan Emre kazandı.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te eleme adayları Kübra ve Ayşe oldu.
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?
Kaptanların belli olmasının ardından yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları kendi takımlarını oluşturdu.
Mavi Takım
Eyyüp Can (Kaptan)
Bahar
Armağan
Tolğa
Burçin
Enes
Hasan Alp
Şiringül
Buse
Şadi
Kırmızı Takım
Nurten (Kaptan)
Muhammed
Şükran
Batuhan
Emre
Nilay
Tolgahan
Ayşe
Kübra