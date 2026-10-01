Yeniçağ Gazetesi
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MasterChef’te nefes kesen mücadele: İşte kazanan takım

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda takımlar sokak lezzetleri için karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda kazanan takım belli olurken bireysel dokunulmazlığı alan isim ve eleme adayları da büyük merakla açıklandı. İşte nefes kesen gecede yaşananlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef’te nefes kesen mücadele: İşte kazanan takım - Resim: 1

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi takım ve kırmızı takım, sokak lezzetleri konseptiyle hazırlanan yemeklerde en yüksek puanı almak için mücadele etti.

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MasterChef’te nefes kesen mücadele: İşte kazanan takım - Resim: 2

Peki MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 30 Eylül 2026 MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler.

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MasterChef’te nefes kesen mücadele: İşte kazanan takım - Resim: 3

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

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MasterChef’te nefes kesen mücadele: İşte kazanan takım - Resim: 4

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu kırmızı takımdan Emre kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te eleme adayları Kübra ve Ayşe oldu.

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MasterChef’te nefes kesen mücadele: İşte kazanan takım - Resim: 5

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

Kaptanların belli olmasının ardından yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları kendi takımlarını oluşturdu.

Mavi Takım

Eyyüp Can (Kaptan)

Bahar

Armağan

Tolğa

Burçin

Enes

Hasan Alp

Şiringül

Buse

Şadi

5 6
MasterChef’te nefes kesen mücadele: İşte kazanan takım - Resim: 6

Kırmızı Takım

Nurten (Kaptan)

Muhammed

Şükran

Batuhan

Emre

Nilay

Tolgahan

Ayşe

Kübra

6 6
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