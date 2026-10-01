İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı.
Ünlü şarkıcı Nil Özalp'a fon gözaltısı
Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı.Kaynak: AA
Haberi Paylaş
1 5
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
2 5
Soruşturma kapsamında, şarkıcı Nil Özalp'te, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait belgeler olduğuna dair bilgiye ulaşıldı.
3 5
Özalp, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
4 5
Nil Özalp'in Kağıthane'deki ikametinde arama yapıldığı öğrenildi.
5 5