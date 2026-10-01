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Kaynak: DHA / İHA / ANKA

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANLARI GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in dışında diğer belediye başkanları Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli, bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

OPERASYONA DAİR İDDİALAR

Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği iddia edildi. Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, ilk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi’nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL’ye ulaştığı, Yenişehir Belediyesi’nde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği öne sürüldü.

MEZİTLİ BELEDİYESİ'NDE İDDİALAR

Mezitli Belediyesi soruşturmasında Erdem; Belediye Başkan Yardımcıları Osman Günay ve Ertan Güner aracılığıyla kendisine mesaj gönderildiğini, daha sonra ortak tanıdıkları Zeki Birkan Kınay üzerinden Ahmet Serkan Tuncer ile görüştüğünü, görüşmenin ardından araç kiralama ihalesinden kaynaklanan hakedişlerin ödenmesi karşılığında Tuncer’in kullanımına Audi A6 marka bir araç verilmesinin istendiği öne sürüldü.

Başar Erdem, 33 AST 006 plakalı aracın satın alınması için önce 1 milyon 500 bin TL ödediğini, ardından 2 milyon TL kredi kullandığını, aracın Zeki Birkan Kınay tarafından Ahmet Serkan Tuncer’in kullanımına teslim edildiğini ve aracın uzun süre yakıt giderlerini de kendisinin karşıladığını soruşturma dosyasında iddia etti.

YEMEK İHALESİ HAKEDİŞİ KARŞILIĞINDA 1 KİLOGRAM ALTIN

Başar Erdem, sahibi olduğu şirketin Mezitli Belediyesinden aldığı 2025 yılı yemek ihalesine ilişkin hakedişlerin ödenmesi sürecinde Ahmet Serkan Tuncer’in kendisinden 1 kilogram külçe altın talep ettiğini ifade ettiği ileri sürüldü. Erdem, altını bir kuyumcudan satın aldığını ve Tuncer’in yönlendirmesi doğrultusunda Zeki Birkan Kınay’a teslim ettiğini soruşturma makamlarına anlattığı öne sürüldü.

8 MİLYON TL NAKİT PARA VE VİLLA ÖDEMESİ

Başar Erdem ayrıca, Ahmet Serkan Tuncer’in ev alacağını ve paraya ihtiyacı bulunduğunu Kubilay Özsoy aracılığıyla kendisine ilettiğini; 8 milyon TL vermemesi halinde hakedişlerinin ödenmeyeceğinin ve belediyeye giremeyeceğinin bildirildiğini ileri sürüldü.

Erdem, bunun üzerine Eylül 2024’te Dinar Kuyumculuktan 8 milyon TL nakit parayı Ahmet Serkan Tuncer’e ulaştırılmak üzere Kubilay Özsoy’a teslim ettirdiğini ifade ederken, Kubilay Özsoy’un daha sonra parayı bankada saydırarak GAMA Konutları’nda Ahmet Serkan Tuncer için alınan villanın eski sahiplerine elden teslim ettiğini kendisine söylediğini iddia etti.

Erdem ayrıca, belediye iştirak şirketi yetkilisinin talimatıyla Hatice Sandal isimli kişinin kendi şirketinde aylık 28 bin TL maaşla SGK’lı gösterildiğini, söz konusu kişinin yaklaşık bir buçuk yıl boyunca şirkette fiilen çalışmadığını; işten çıkarılması üzerine Ahmet Serkan Tuncer’in bizzat arayarak yeniden işe alınmasını istediğini öne sürdü.

HAKEDİŞLERİN ÖDENMESİ İÇİN AYLIK 50 BİN TL

Başar Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci’nin kendisini arayarak hakedişlerini alabilmesi için Ahmet Serkan Tuncer’in danışmanı Ali Ülkü’ye aylık 50 bin TL ödeme yapması gerektiğini söylediğini ileri sürdü. Erdem, söz konusu ödemenin Dinar Kuyumculuk üzerinden düzenli şekilde alındığını ve ödemelerin son aya kadar devam ettiğini iddia etti.