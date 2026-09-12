Kaynak: İHA

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN tarafından gerçekleştirilen Roket Yarışması 9. kez geleceğin mühendislerini ağırlıyor. Öğrencilerin uzay ve roket teknolojilerine ilgilerini artırmak ve bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek üzere düzenlenen Roket Yarışmasına bu yıl lise, orta irtifa, yüksek irtifa, zorlu görev, özgün hibrit yakıt motorlu roket ve özgün sıvı yakıt motorlu roket kategorilerden toplamda 2 bin 139 takım başvuru yaptı. Bu takımlardan gerekli süreçleri tamamlayan toplam 73 takım ise finalde yarışmaya hak kazandı. Öte yandan, geçtiğimiz yıl Malezya'dan üç takımın yarışmaya katılmasıyla uluslararası bir boyut kazanan Roket Yarışması'na bu yıl yurt dışından gösterilen ilgi daha da arttı. Roket Yarışması'nın 2026 yılı final etabında, Uluslararası kategoride Malezya, Suudi Arabistan, Hindistan, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Endonezya'dan gelen toplam yedi takım mücadele ediyor. Final etabı Aksaray Hisar Atış Alanı'nda büyük bir heyecanla devam ederken, kendi kategorilerinde dereceye giren takımlar ödüllerine, 30 Eylül4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'da kavuşacak.

ROKETSAN GENEL MÜDÜRÜ: YARIŞMALARA KATILAN 73 TAKIM VAR

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci burada yaptığı açıklamada, "Aslında roket ve füze yarışmaları burada Aksaray'da çok uzun süredir düzenlediğimiz yarışmalarımız. Bu yıl 2 binden fazla yarışmacımızın, aslında takımımızın yarışmacı olarak başvurusunu yaptığı ve 73 tanesinin de finale kaldığı bir organizasyon. Bu 73 takımımız şu anda burada yarışmalara iştirak ediyor. Yüzlerce öğrencimiz burada. Bu sene 6 ülkeden 7 tane takım uluslararası anlamda katılım gösteriyor. Bunlar da aslında bizim organizasyonumuzun giderek artık ulusal bir organizasyondan çıkıp uluslararası bir organizasyona dönüştüğünün en önemli kanıtı. Burada tabii yarışmacıların kaybedeni yok. Dereceye girenlerimiz var ama buraya gelip buradaki tecrübeden faydalanıyor olmaları onlar için en büyük ödüllerden bir tanesi. Çok ciddi bir motivasyonu var. Bunun bize getirisi şu: Aslında genç kardeşlerimizin hem uzay hem de savunma alanındaki teknoloji birikimlerine burada bizim kardeşlerimizle beraber çok ciddi bir katkı sağladığımızı değerlendiriyoruz. Bu organizasyona giderek her yıl da hedeflerini büyütüyoruz teknolojik anlamda. İşte alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa yarışlarının yanı sıra zorlu görevler, kademe ayırma görevleri. Bunlarla beraber daha da üst klasmanlara ulaşan teknoloji çalışmalarını hep beraber burada gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz" dedi.



'İHA300 HEDEFİNE ULAŞTI'

Geçtiğimiz günlerde fırlatılan İHA300'ün hedefine ulaştığını belirten Murat İkinci, "İHA300 aslında hedefine ulaştı. Çok kısa zaman içerisinde de envantere girecek. İHA300'ün çok önemli özelliği, 300 kilometrenin üzerindeki hedeflere bizim SİHA'larımızın angaje olabileceği bir mühimmat; havayer mühimmatı. Bununla beraber F16 savaş uçaklarımıza, Kızılelma'mıza çok ciddi bir çarpan etkisi oluşturacak. Supersonik bir balistik füze havadan yere atılan. Dolayısıyla hava savunmaların çok kolay kolay engelleyebileceği bir füze değil. Bu, bizim SİHA'larımızın, dünyadaki en fazla mühimmat ailesine sahip olan SİHA'larımızın menzillerini çok daha üst seviyelere çıkartıyor. Türkiye için stratejik bir kazanım. İnşallah Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı uğurlu olur. Tabii, bununla beraber yine biz özellikle havadan yere atılan balistik füze ailemizi genişletmeyi düşünüyoruz. Hem kabiliyetlerini arttıracağız işte arayıcı başlık entegrasyonu, sensör entegrasyonlarıyla hem de menzil ve vuruş kapasitelerini arttıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.