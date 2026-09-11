Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya AKINCI bu sefer savaş alanında: Çin sistemini tuzla buz etti

AKINCI bu sefer savaş alanında: Çin sistemini tuzla buz etti

Sudan Ordusu'na ait Bayraktar AKINCI TİHA, BAE destekli RSF'nin elindeki Çin yapımı FK-2000 hava savunma sistemini ROKETSAN mühimmatıyla imha etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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AKINCI bu sefer savaş alanında: Çin sistemini tuzla buz etti - Resim: 1

Sudan Ordusu'nun envanterinde bulunan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı sahada başarıyla görev yapıyor.

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AKINCI bu sefer savaş alanında: Çin sistemini tuzla buz etti - Resim: 2

AKINCI TİHA, BAE destekli paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’nin kontrolünde bulunan Çin yapımı FK-2000 hava savunma sistemini hedef aldı.

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AKINCI bu sefer savaş alanında: Çin sistemini tuzla buz etti - Resim: 3

Yayınlanan görüntüler operasyonun detaylarını ortaya koydu.

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AKINCI bu sefer savaş alanında: Çin sistemini tuzla buz etti - Resim: 4

AKINCI TİHA'dan ateşlenen ROKETSAN üretimi mühimmat hedefi tam isabetle vurdu.

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AKINCI bu sefer savaş alanında: Çin sistemini tuzla buz etti - Resim: 5

FK-2000 hava savunma sistemi bu saldırı sonucunda tamamen etkisiz hale getirildi.

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AKINCI bu sefer savaş alanında: Çin sistemini tuzla buz etti - Resim: 6

AKINCI TİHA Sudan sahasında yalnızca kara hedeflerine yönelmiyor.

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AKINCI bu sefer savaş alanında: Çin sistemini tuzla buz etti - Resim: 7

Platform, RSF’ye ait çok sayıda silahlı insansız hava aracını da havadan havaya füze atışlarıyla düşürdü.

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AKINCI bu sefer savaş alanında: Çin sistemini tuzla buz etti - Resim: 8

Bu stratejik hamle, insansız hava araçlarının hava muharebelerindeki kullanımına yeni bir örnek oluşturdu.

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AKINCI bu sefer savaş alanında: Çin sistemini tuzla buz etti - Resim: 9

Hedef alınan FK-2000 sistemi Çinli CASIC şirketi tarafından geliştirildi. Sistem, 8x8 tekerlekli şasi üzerine monte edilen top ve füzelerden oluşuyor.

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AKINCI bu sefer savaş alanında: Çin sistemini tuzla buz etti - Resim: 10

Hava savunma sisteminin angajman menzili 1,2 ile 25 kilometre arasında değişiyor.

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AKINCI bu sefer savaş alanında: Çin sistemini tuzla buz etti - Resim: 11

RSF güçlerinin elindeki bu sistemler geçmişte bazı İHA'ları ve bir Sudan nakliye uçağını düşürmüştü.

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AKINCI bu sefer savaş alanında: Çin sistemini tuzla buz etti - Resim: 12

Sudan askeri kaynakları bu silahların BAE ve Çad üzerinden RSF'ye aktarıldığını bildiriyor.

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