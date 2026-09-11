Sudan Ordusu'nun envanterinde bulunan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı sahada başarıyla görev yapıyor.
AKINCI bu sefer savaş alanında: Çin sistemini tuzla buz etti
Sudan Ordusu'na ait Bayraktar AKINCI TİHA, BAE destekli RSF'nin elindeki Çin yapımı FK-2000 hava savunma sistemini ROKETSAN mühimmatıyla imha etti.Kaynak: Haber Merkezi
AKINCI TİHA, BAE destekli paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’nin kontrolünde bulunan Çin yapımı FK-2000 hava savunma sistemini hedef aldı.
Yayınlanan görüntüler operasyonun detaylarını ortaya koydu.
AKINCI TİHA'dan ateşlenen ROKETSAN üretimi mühimmat hedefi tam isabetle vurdu.
FK-2000 hava savunma sistemi bu saldırı sonucunda tamamen etkisiz hale getirildi.
AKINCI TİHA Sudan sahasında yalnızca kara hedeflerine yönelmiyor.
Platform, RSF’ye ait çok sayıda silahlı insansız hava aracını da havadan havaya füze atışlarıyla düşürdü.
Bu stratejik hamle, insansız hava araçlarının hava muharebelerindeki kullanımına yeni bir örnek oluşturdu.
Hedef alınan FK-2000 sistemi Çinli CASIC şirketi tarafından geliştirildi. Sistem, 8x8 tekerlekli şasi üzerine monte edilen top ve füzelerden oluşuyor.
Hava savunma sisteminin angajman menzili 1,2 ile 25 kilometre arasında değişiyor.
RSF güçlerinin elindeki bu sistemler geçmişte bazı İHA'ları ve bir Sudan nakliye uçağını düşürmüştü.
Sudan askeri kaynakları bu silahların BAE ve Çad üzerinden RSF'ye aktarıldığını bildiriyor.