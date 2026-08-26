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Kaynak: Haber Merkezi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ailenin avukatı Rojin Kabaiş'in bedeninde 2 ilaç bulunduğunu ve bu ilaçların doğal yöntemle alınamayacağını belirtti. Karabulut, Rojin'in ilaçla bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek öldürüldüğünü öne sürdü.

Adli Tıp Kurumu raporunda Roküronyum ve Ornidazol tespit edildiği belirtilerek Kabaiş'in bu maddelerle felç edilip öldürüldüğü belirtildi. Adli kaynaklar ise raporda zehirlenmeye ilişkin tıbbi delil bulunmadığını açıkladı.

AMELİYATTA VERİLMİŞ

Açıklamaya göre Rojin Kabaiş'e Roküronyum etken maddesi, 11 Eylül 2024 yılında geçirdiği ameliyat esnasında anestezi amacıyla verildi. Bu maddenin vücutta iki aya kadar tespit edilebildiği ifade edildi.

Kabaiş'in ameliyatının ölümünden yaklaşık bir ay önce yapıldığına vurgu yapıldı. Bu sebeple Roküronyumun vücudunda bulunmasının tıbbi geçmişiyle uyumlu olduğu kaydedildi.

DİĞERİ ENFEKSİYON İÇİNMİŞ

Raporda belirlenen Ornidazolün ise enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç etken maddesi olduğu bildirildi. Otopsi kapsamında yapılan incelemelerde herhangi bir toksik maddeye rastlanmadığı ifade edildi.

Kandaki alkol seviyesinin tek başına ölüme yol açabilecek düzeyde olmadığı bildirildi. Alkolün, cansız bedende meydana gelen çürüme sürecinde oluşmuş olabileceği değerlendirildi.

Adli kaynaklar, bütün bulgular beraber incelendiğinde Kabaiş'in zehirlenerek öldürüldüğünü gösteren tibbi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

CİLT BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMUŞ

Adli Tıp Kurumu raporunda otopside cilt bütünlüğünün korunduğunun altı çizildi. Kafa, göğüs ve karın boşluklarına ulaşan herhangi bir yaralanma tespit edilmedi.

Kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin dokusunda hasar, iç organlarda yaralanma veya büyük damarlarda lezyon bulunmadığı kaydedildi. Mevcut verilerin Kabaiş'in travma sonucu öldüğünü de göstermediği ifade edildi.

Açıklamada, Roküronyumun kaynağının belirsiz olduğu yönündeki iddiaların Adli Tıp Kurumu raporuyla örtüşmediği vurgulandı. Maddenin ne zaman ve hangi amaçla verildiğinin tıbbi kayıtlarda yer aldığı belirtildi.