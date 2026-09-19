Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Doğu Karadeniz genelinde hüküm süren kuvvetli fırtına ve yağışlar; Trabzon ile Rize hattında günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Özellikle Rize'nin kıyı şeridinde şiddetini artıran yağışlar sonucu dereler taştı, yamaçlarda toprak kaymaları gerçekleşti. Metrekareye düşen Yağış miktarının 100 kilogramı aştığı İyidere'de, tıkalı su tahliye kanalları nedeniyle ana arterler adeta gölete dönüştü ve çok sayıda otomobil sulara gömüldü.

Afet, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki ulaşımda da ağır aksamalara yol açtı; biriken sular yüzünden sürücüler yolda ilerlemekte büyük zorluk yaşadı. İyidere ve Pazar merkezindeki akarsuların yükselmesiyle binaların alt katları ile ticarethaneleri su bastı, park durumundaki taşıtlar zarar gördü.

Yüksek kesimlerdeki çay bahçelerinin bulunduğu alanlarda irili ufaklı çamur kaymaları kaydedildi. Gökyüzünden çekilen görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne sererken, kamu kurumlarına bağlı iş makineleri bölgede tahliye ve yol açma hamlesi başlattı.