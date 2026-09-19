Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayın programında eğitim gündemine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

'TAKVİM BİRLEŞMEDİĞİ SENELERDE ARA TATİLLERİ KALDIRABİLİRİZ'

Ara tatil uygulamasına ilişkin mevzuat ve takvim detaylarını paylaşan Bakan Tekin, bayram tarihlerine göre düzenleme yapıldığını açıkladı.

Tekin, ara tatillerle ilgili, yasal mevzuata göre 180 iş günü öğrenciler okula gitmek zorunda olduğunu hatırlatırken, öğretmenlerin kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda olduğunu ifade etti.

Tekin, ara tatil tartışmalarına dair "Ciddi anlamda resmi tatillerimiz var. Bunları birleştirdiğimizde 180 iş günü takvimi uymuyor. Ara tatilleri Ramazan ve Kurban Bayramları ile birleştirmeye çalışıyoruz. Takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz. Ara tatiller bayrama denk geldiği için problem yok. Böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

OKULLARDA ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK HEDİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

Okullarda öğretmen ile öğrencinin ayırt edilmekte zorlandığını, tişörtler üzerindeki markalar veya mesajlar nedeniyle tartışmalar yaşandığını ifade eden Tekin, bu durumu aşmak ve öğretmenlerin rahat etmesini sağlamak amacıyla önlük uygulamasını tercih ettiklerini, öğretmenlere önlük hediye edildiğini ve okullarda giyilmeye başlandığını açıkladı.

SURİYELİ KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISINI AÇIKLADI

Otomatik adrese dayalı kayıt sistemi ve sınıfların dengeli dağıtılması sayesinde bu yıl "öğretmen seçme" ve "kayıt ücreti" tartışmalarının sona erdiğini belirten Tekin, Suriyeli öğrenci sayısını da açıkladı. Tekin, eğitim sisteminde şu an 550 bin civarında Suriyeli öğrencinin bulunduğunu, 260 bin civarında Suriyeli misafirin ise okullardan ayrıldığını bildirdi.