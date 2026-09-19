SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak

Üstelik 10 milyon TL'ye kadar olan borçlarda teminat şartı kaldırıldı ve taksitlerini düzenli ödeyen esnafın araçlarındaki yakalama şerhleri iptal edildi. Ancak 31 Ağustos 2026'da sona eren bu tarihi fırsatı değerlendirmeyenler için artık çember daraldı.