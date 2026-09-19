Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak

SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında düğmeye basan SGK, ekim ayından itibaren yapay zekâ destekli sistemlerle tavizsiz icra ve haciz sürecini tamamen başlatacak. SGK uzmanı İsa Karakaş detayları aktardı.

Kaynak: Diğer
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SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak - Resim: 1

Devletin esnaf ve KOBİ'ler için sunduğu 72 ay vadeli ve indirimli yapılandırma fırsatını kaçıranları zor günler bekliyor.

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SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak - Resim: 2

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, borcunu ödemeyen işverenler için ekim ayından itibaren tavizsiz bir haciz ve icra süreci devreye giriyor.

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SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak - Resim: 3

Devletin yıl içinde iş dünyasına sunduğu mali can suyu paketiyle SGK prim borçlarında önemli kolaylıklar sağlanmıştı. Tecil faiz oranları yüzde 39'dan yüzde 29'a çekilirken, Haziran 2026 ve öncesine ait borçlar için tam 72 aya (6 yıl) varan taksitlendirme imkanı sunuldu.

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SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak - Resim: 4

Üstelik 10 milyon TL'ye kadar olan borçlarda teminat şartı kaldırıldı ve taksitlerini düzenli ödeyen esnafın araçlarındaki yakalama şerhleri iptal edildi. Ancak 31 Ağustos 2026'da sona eren bu tarihi fırsatı değerlendirmeyenler için artık çember daraldı.

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SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak - Resim: 5

Türkiye Gazetesi'nden İsa Karakaş'ın da köşesine taşıdığı Yeni Orta Vadeli Program’daki (OVP) kritik bir madde, yaklaşan tehlikenin sinyallerini verdi.

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SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak - Resim: 6

OVP'de yer alan "Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecektir" kararı, sıradan bir uyarıdan öte, yılın son üç ayında (Ekim, Kasım, Aralık) uygulanacak sıkı denetimlerin habercisi niteliğinde olduğunu Karakaş ifade etti.

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SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak - Resim: 7

Yeni dönemde tahsilat süreçleri yalnızca klasik yöntemlerle yürütülmeyecek. Yapay zeka destekli otomasyon sistemleri ve akıllı denetim araçları devreye sokularak borçlu mükellefler anlık olarak izlenecek.

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SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak - Resim: 8

Kaçaklara veya süreci uzatmaya çalışanlara hiçbir açık kapı bırakılmayacak.

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SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak - Resim: 9

Düzenlemenin hedefinde primini düzenli ödeyen dürüst esnafın hakkını korumak ve haksız rekabeti bitirmek var.

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SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak - Resim: 10

Bu kapsamda yapılandırma fırsatını elinin tersiyle iten veya borcunu ödemeyen işverenleri bekleyen yaptırımlarına dair Karakaş, “Devletin sağladığı tüm SGK prim teşvikleri ve destekleri anında kesilecek. Bekletilmeksizin icra ve haciz işlemleri başlatılacak” dedi.

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SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak - Resim: 11

Öte yandan, 31 Ağustos'a kadar başvurusunu yapıp yapılandırma kapsamına giren ve taksitlerini yasal süresi içinde ödemeye devam eden mükellefler bu süreçten hiçbir şekilde etkilenmeyecek.

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SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak - Resim: 12

Ancak SGK'nın kasasını finanse etmekten kaçınan ve uzatılan eli tutmayanlar için bu sonbahar mali açıdan oldukça sert geçecek.

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SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak - Resim: 13
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