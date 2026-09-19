Devletin esnaf ve KOBİ'ler için sunduğu 72 ay vadeli ve indirimli yapılandırma fırsatını kaçıranları zor günler bekliyor.
SGK düğmeye bastı: İcra ve haciz işlemleri başlatılacak
Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında düğmeye basan SGK, ekim ayından itibaren yapay zekâ destekli sistemlerle tavizsiz icra ve haciz sürecini tamamen başlatacak. SGK uzmanı İsa Karakaş detayları aktardı.Kaynak: Diğer
Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, borcunu ödemeyen işverenler için ekim ayından itibaren tavizsiz bir haciz ve icra süreci devreye giriyor.
Devletin yıl içinde iş dünyasına sunduğu mali can suyu paketiyle SGK prim borçlarında önemli kolaylıklar sağlanmıştı. Tecil faiz oranları yüzde 39'dan yüzde 29'a çekilirken, Haziran 2026 ve öncesine ait borçlar için tam 72 aya (6 yıl) varan taksitlendirme imkanı sunuldu.
Üstelik 10 milyon TL'ye kadar olan borçlarda teminat şartı kaldırıldı ve taksitlerini düzenli ödeyen esnafın araçlarındaki yakalama şerhleri iptal edildi. Ancak 31 Ağustos 2026'da sona eren bu tarihi fırsatı değerlendirmeyenler için artık çember daraldı.
Türkiye Gazetesi'nden İsa Karakaş'ın da köşesine taşıdığı Yeni Orta Vadeli Program’daki (OVP) kritik bir madde, yaklaşan tehlikenin sinyallerini verdi.
OVP'de yer alan "Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecektir" kararı, sıradan bir uyarıdan öte, yılın son üç ayında (Ekim, Kasım, Aralık) uygulanacak sıkı denetimlerin habercisi niteliğinde olduğunu Karakaş ifade etti.
Yeni dönemde tahsilat süreçleri yalnızca klasik yöntemlerle yürütülmeyecek. Yapay zeka destekli otomasyon sistemleri ve akıllı denetim araçları devreye sokularak borçlu mükellefler anlık olarak izlenecek.
Kaçaklara veya süreci uzatmaya çalışanlara hiçbir açık kapı bırakılmayacak.
Düzenlemenin hedefinde primini düzenli ödeyen dürüst esnafın hakkını korumak ve haksız rekabeti bitirmek var.
Bu kapsamda yapılandırma fırsatını elinin tersiyle iten veya borcunu ödemeyen işverenleri bekleyen yaptırımlarına dair Karakaş, “Devletin sağladığı tüm SGK prim teşvikleri ve destekleri anında kesilecek. Bekletilmeksizin icra ve haciz işlemleri başlatılacak” dedi.
Öte yandan, 31 Ağustos'a kadar başvurusunu yapıp yapılandırma kapsamına giren ve taksitlerini yasal süresi içinde ödemeye devam eden mükellefler bu süreçten hiçbir şekilde etkilenmeyecek.
Ancak SGK'nın kasasını finanse etmekten kaçınan ve uzatılan eli tutmayanlar için bu sonbahar mali açıdan oldukça sert geçecek.