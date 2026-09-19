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Kaynak: İHA

Trabzon'da şehrin ana arterlerinden Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere Pelitli, Çömlekçi, Değirmendere ve Havalimanı mevkilerinde cadde ve sokaklar göle döndü.

Yollarda biriken devasa su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, güzergah boyunca uzun trafik kuyrukları oluştu. Özellikle Trabzon Havalimanı'na bağlanan yolların sular altında kalması, hem sürücülere hem de uçuşlarına yetişmeye çalışan yolculara zor anlar yaşattı.

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI, BİNALARI SU BASTI

Gök gürültülü sağanak yağışa sahil şeridinde ardı ardına çakan şimşekler ve yıldırımlar eşlik etti. Yağışın şiddetiyle kentin yüksek kesimlerinde yer alan bazı mahallelerde elektrik altyapısı zarar gördü ve kesintiler meydana geldi. Rögarların taşması sonucu birçok ev ve iş yerinin zemin ile bodrum katları sular altında kaldı.

SARI-KIRMIZILI EKİP FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Zorlu Trabzonspor deplasmanı için kente giden Galatasaray kafilesi, felaketin yaşandığı dakikalarda Trabzon Havalimanı'ndaydı. Yağışın zirve yaptığı anlarda şehre iniş yapan sarı-kırmızılı ekip, bağlantı yollarının tamamen sulara gömülmesinden kısa bir süre önce bölgeden ayrılarak mahsur kalmaktan kıl payı kurtuldu.