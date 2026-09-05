Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sayıştay Savcısı Recep Çevik, Sayıştay Başsavcılığı görevine atandı.

Rekabet Kurulu’nda ise İkinci Başkanlığa Ahmet Algan, Kurul üyeliklerine Şükran Kodalak ve Cengiz Çolak getirildi.

DİYANET’TE ÇOK SAYIDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan görevden alınırken, yerine Prof. Dr. Ahmet Bostancı atandı.

Kararlar kapsamında çok sayıda il müftüsünün görev yeri de değiştirildi. Bilecik, Karabük, Kocaeli, Nevşehir, Zonguldak, Konya, Tunceli, Iğdır, Kilis, Bolu, Giresun, Hakkari, Niğde, Kars, Gümüşhane, Karaman, Isparta, Kırklareli, Aksaray, Bayburt, Diyarbakır, Erzincan, Yalova, Rize, Şanlıurfa, Van, Bitlis, Bartın, Aydın, Samsun, Adana, Afyonkarahisar, Burdur, Sinop ve Kütahya’da yeni atamalar yapıldı.

BAKANLIKLARDA DA YENİ ATAMALAR

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığına Tuğgeneral Murat Yetiş atanırken, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliğine Erdinç Avşar seçildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Kırklareli İl Müdürü Bilgin Özbaş görevden alındı. Muğla İl Müdürü Yakup Öztürk’ün yerine Nevşehir İl Müdürü Mahmut Selçuk, Nevşehir İl Müdürlüğüne Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Ankara İl Müdürlüğüne ise Artvin İl Müdürü Nevim Öz atandı. Adıyaman İl Müdürlüğüne Mesut Polat, Kilis Müdürlüğüne Çetin Tutaş getirildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Verda Gülsen Yaşar atandı.