KKTC'den Eskişehir'e uzanan acı yolculuk: Beş evlat yetim kaldı

Elmas Demir'in oğlu Cemal Demir ise annesinin cenazesinin bulunmasını bir nebze kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Annesinin artık bir mezarı olacağı için sevinçli olduklarını ifade eden Cemal Demir, “Şu anda babam yanımda, annem de artık yanımda.