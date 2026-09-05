Cumhurbaşkanı kararıyla; 2 Boğaz Köprüsü, 8 otoyol ve 2 çevre otoyolunun 30 yıllığına özelleştirilmesi kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Özelleştirme programına alınan köprü ve otoyollar şöyle:

-Köprüler 1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 2. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

-Otoyollar 1. KGM Avrupa Otoyolu

2. KGM Anadolu Otoyolu

3. İzmir-Aydın Otoyolu

4. İzmir-Çeşme Otoyolu

5. Niğde-Mersin-Adana (Batı) Otoyolu

6. Adana (Doğu)-Gaziantep (Batı) Otoyolu

7. Gaziantep (Doğu)-Şanlıurfa Otoyolu

8. Toprakkale-İskenderun Otoyolu

-Çevre Otoyolları 1. Bursa Çevre Otoyolu (Çağlayan kavşağı-Yenişehir kavşağı) 2. Gaziantep Çevre Otoyolu

"AKP’NİN HALKA İHANET PLANI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI"

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma sert çıktı. Yavuzyılmaz "AKP’nin halka ihanet planı Resmi Gazete’de yayınlandı!" ifadelerini kullandı.

KÂRI 871 MİLYAR 920 MİLYON LİRA

Devletin ücretli işlettiği 2 Boğaz Köprüsü ve 8 otoyolun; 2025 yılı toplam kârının 600 milyon dolar, 30 yıllık toplam kârının 18 milyar molar olduğunu belirten Yavuzyılmaz güncel kurla kârın 871 milyar 920 milyon lira olduğunu ifade etti.

Deniz Yavuzyılmaz paylaşımının devamında "Derhal bu özelleştirme kararından vazgeçin!" vurgusu yaparak "Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş ve devletin yüksek kârla işlettiği bu köprüleri, otoyolları ve çevre otoyollarını özelleştirmek vatandaşa ihanettir. Bu yolları özelleştirmeyle işletecek olan şirketler 30 yıl boyunca araç geçiş ücretlerine zam üstüne zam yapacaklar. Bunun adı Türkiye’nin geleceğini satmaktır! Derhal bu özelleştirme kararından vazgeçin!" dedi.