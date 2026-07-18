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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarını kapsayan atama ve görevden alma kararları yer aldı.

GÖÇ İDARESİ'NDE DÖRT GENEL MÜDÜR DEĞİŞTİ

Kararlara göre, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Yaşar Aksanyar, Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel, Uluslararası Koruma Genel Müdürü Bayram Yalınsu ile Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna görevden alındı.

Boşalan görevlere ise Ahmet Dalkıran, Mehmet Yüzer, Mustafa Güney ve Özge Kaplan atandı.

Adli Tıp Kurumu'na yeni görevlendirmeler

Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda da yeni görevlendirmeler yapıldı.

Buna göre, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliği görevine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kocataş, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üyeliği görevine ise İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Çetinkale getirildi.