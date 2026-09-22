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Kaynak: Haber Merkezi

Rekabet Kurulu’nun Garanti Bankası’na (Garanti BBVA) işgücü piyasasına yönelik gerçekleştirdiği soruşturma uzlaşmayla tamamlandı. Garanti BBVA, Rekabet Kurulu soruşturmasına dair Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

24 Şubat 2026 tarihli özel durum açıklamasıyla, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligatla işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Garanti BBVA hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

1,55 MİLYAR LİRA TUTARINDA İDARİ PARA CEZASI

Açıklamada, Rekabet Kurulu’nun yürütülen bu soruşturmayı banka bakımından uzlaşmayla sonlandırma kararı aldığı ifade edildi.

Garanti BBVA’nın yaklaşık 1,55 milyar lira tutarında idari para cezası ödeyeceği KAP bildirisinde aktarıldı.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlgi'de kayıtlı açıklamamızda, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligat ile işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Bankamız hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ve soruşturma sürecinin devam ettiği bildirilmişti.

Rekabet Kurulunun (Kurul) 26-19/601-237 sayılı uzlaşma kararı uyarınca, yürütülmekte olan soruşturmanın Bankamız bakımından, Kurul'un uzlaşma koşulları ve yürütülen süreç akabinde uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verilmiş olup, Bankamızca 1.547.608.979,25 TL tutarında idari para cezası ödenerek süreç tamamlanacaktır."