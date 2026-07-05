Bazen bir ülkenin ekonomisini anlatmak için yüzlerce sayfalık raporlara gerek yoktur. Bir pazar çantasının ağırlığı, market kasasında uzayan sessizlik, ay sonunu bekleyen cüzdan ve kira gününü düşündüğünde derin bir nefes alan insanların gözleri her şeyi anlatır.

Ekonomi, yalnızca grafiklerden ibaret değildir. O, sabah işe giderken otobüse binen emekçinin cebindeki son banknot, çocuğunun istediği oyuncağı alamayan babanın boğazına düğümlenen sessizlik, emeklinin ilaçla mutfak masrafı arasında yaptığı acı tercihtir.

2026 yılına girerken açıklanan Orta Vadeli Program, kâğıt üzerinde umut veren bir tablo çiziyor. Büyüme, düşen enflasyon, azalan işsizlik, artan ihracat... Rakamlar düzenli sıralandığında adeta kusursuz bir senfoni gibi görünüyor. Fakat ekonominin gerçek melodisi, toplantı salonlarında değil; pazaryerlerinde, fırın önlerinde, kira sözleşmelerinde ve elektrik faturalarının üzerinde yazılıyor.

Çünkü ekonomi yalnızca hesap değildir; aynı zamanda histir.

Bir nehir gibi...

Kaynağında berrak akan su, aşağıya indikçe taşlara çarpıyor, yön değiştiriyor, bazen kuruyor, bazen taşıyor. Planlar o nehrin kaynağıdır. Vatandaş ise nehrin ulaştığı son noktadır. Eğer su yol boyunca kayboluyorsa, kaynağın güçlü olması tek başına anlam ifade etmez.

2026 için hedeflenen yaklaşık yüzde 3,8'lik büyüme, ilk bakışta umut veriyor. İhracatın artması, işsizliğin gerilemesi ve enflasyonun kontrol altına alınması elbette her ülkenin arzu edeceği gelişmeler. Ancak ekonomik hedefler yalnızca açıklanmakla gerçekleşmiyor. Onların gerçek sınavı, vatandaşın günlük yaşamında hissedildiği anda başlıyor.

Bugün bağımsız ekonomistler ve piyasa beklentileri, enflasyonun hâlâ yüksek seviyelerde kalabileceğine dikkat çekiyor. Merkez Bankası beklenti anketlerinde yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 29 civarında şekillenmesi de bunun en önemli göstergelerinden biri. Yani enflasyonun hız kesmesi beklenirken bile, hayat pahalılığı vatandaşın omzundan tamamen inmeyecek gibi görünüyor.

Çünkü enflasyon sadece bir istatistik değildir.

O, her alışverişte biraz daha küçülen market poşetidir.

Her ay biraz daha büyüyen kira sözleşmesidir.

Her zam sonrası aynı maaşın biraz daha sessizleşmesidir.

Bugün birçok aile maaşını aldığı gün hesap makinesine sarılıyor. Daha para cebe girmeden kira, faturalar, kredi ödemeleri ve mutfak masrafı payını alıyor. Geriye kalan ise ayın geri kalanıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. İşte ekonomik büyümenin gerçek ölçüsü de tam burada başlıyor.

Bir ekonominin büyümesi, insanların sofralarının küçülmesiyle aynı anda yaşanıyorsa, rakamlarla hayat arasındaki mesafe giderek açılıyor demektir.

Özellikle gençlerin yaşadığı gelecek kaygısı artık ekonomik tabloların en ağır satırlarından biri hâline geldi. Üniversite diploması almak tek başına güvence sunmuyor. İş bulanlar, aldıkları ücretin yaşam maliyetleri karşısında hızla eridiğini görüyor. Bulamayanlar ise hayallerini başka ülkelere taşımayı düşünüyor.

Beyin göçü sadece yetişmiş insanların ülke değiştirmesi değildir.

Aslında geleceğin sessizce bavulunu toplamasıdır.

Üstelik içerideki tablo kadar dış dünya da sakin değil.

Amerika'nın devasa kamu borcu küresel finans piyasalarının üzerinde kara bir bulut gibi dolaşmayı sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları gelişmekte olan ekonomilere doğrudan yansıyor. Orta Doğu'daki gerilimler enerji fiyatlarını yukarı çekebiliyor. Küresel ticaret savaşları ve yüksek borç yükü ise dünya ekonomisinin kırılganlığını artırıyor.

Türkiye gibi dış gelişmelerden kolay etkilenebilen ekonomiler için bu dalgalar, kıyıya vuran küçük köpükler değil; zaman zaman gemileri rotasından çıkarabilecek büyüklükte fırtınalar anlamına geliyor.

Bütün bunlara rağmen umut tamamen kaybolmuş değil.

Savunma sanayiindeki üretim kapasitesi, ihracatta katma değerli ürün arayışları ve mali disiplin çabaları önemli fırsatlar sunuyor. Eğer üretim güçlenir, teknoloji yatırımları artar, eğitim sistemi iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına daha güçlü cevap verebilir ve verimlilik yükselirse, önümüzdeki yıllar bugünden daha sağlam temeller üzerine kurulabilir.

Ancak unutulmaması gereken bir gerçek var.

Bir ağacı yalnızca dallarını budayarak güçlendiremezsiniz.

Kökleri beslemek zorundasınız.

Ekonominin kökleri ise üretimdir.

Adaletli vergi sistemidir.

Nitelikli eğitimdir.

Yatırım ortamıdır.

Gençlerin umutla geleceğe bakabilmesidir.

Yüksek faizlerin yatırım iştahını azalttığı, özel sektörün finansmana erişmekte zorlandığı bir ortamda büyümenin sürdürülebilir olması kolay değildir. Tüketimin büyük ölçüde borçlanmaya dayanması ise kısa vadede hareketlilik sağlasa bile uzun vadede sağlam bir zemin oluşturmaz.

Ekonomi, kum üzerine yapılan görkemli bir saraya benzer.

Uzaktan bakıldığında ihtişamlı görünür.

Ama ilk büyük dalgada ayakta kalabilmesi, temelinin sağlamlığına bağlıdır.

2026'nın en büyük sınavı da tam burada.

Raporlarda yazan büyüme oranları mı kazanacak, yoksa vatandaşın cebindeki hesap mı?

Enflasyon gerçekten düşerken alım gücü korunabilecek mi?

Kira artışları, gıda fiyatları ve temel ihtiyaç harcamaları kontrol altına alınabilecek mi?

Çünkü insanlar artık ekonomik başarıyı televizyon ekranlarında açıklanan rakamlarla değil; marketten çıkarken poşetlerinin doluluğuyla ölçüyor.

2026 ne büyük bir mucizenin yılı olacak ne de kaçınılmaz bir felaketin.

Bu yıl, ekonominin kâğıt üzerindeki vaatleriyle hayatın gerçekleri arasındaki mesafenin test edileceği bir yıl olacak.

Ekonomi büyürken gerçekten insanlar nefes alabilecek mi?

Özetle... Bir ülkenin gerçek zenginliği, tabloların yeşile dönmesi değil; vatandaşının geleceğe korkuyla değil, umutla bakabildiği gündür.