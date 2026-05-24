Yağmur artık eski yağmur değil. Eskiden gökyüzü insanı ıslatırdı, şimdi cezalandırıyor. Bir zamanlar çocukların cama koşup izlediği o romantik sağanaklar, artık sokak aralarında pusuda bekleyen bir felaket timine dönüştü. Gökyüzü, sanki yıllardır biriktirdiği öfkeyi Türkiye’nin üzerine boca ediyor. Ve biz hâlâ televizyon ekranlarında, suya kapılmış arabaların görüntülerini izlerken klasik cümleyi kuruyoruz: “Yetkililer inceleme başlattı.”

İnceleme mi?

Doğa artık PowerPoint sunumu istemiyor.

Mayıs 2026… Samsun’da yollar nehre döndü, Hatay’da tarım arazileri bir gecede yok oldu, Gaziantep’te çatılar uçtu, Şanlıurfa’da insanlar sel sularına karşı hayat mücadelesi verdi. Bir zamanlar Hollywood felaket filmlerinde gördüğümüz görüntüler, artık mahalle bakkalının güvenlik kamerasında kayıtlı. Meteoroloji verilerine göre sadece nisan ayında tam 148 şiddetli meteorolojik olay yaşandı. Düşünün… Daha baharın başında gökyüzü adeta “fragmanı izlettim, filme hazır olun” diyor.

Eskiden hortum deyince akla Amerika gelirdi. Kovboylar, Kansas ovaları, Dorothy ve uçan evler… Şimdi ise Karadeniz kıyısında çatısı uçan apartmanlar, Akdeniz’de denizin içinden yükselen dev girdaplar var.

Ama mesele sadece hava değil. Gökyüzü tek başına suçlu değil. Çünkü biz yıllardır doğaya karşı organize bir inşaat operasyonu yürütüyoruz. Dere yatağı mı var? Harika, hemen apartman dik. Yeşil alan mı kaldı? Üç blok, bir AVM, yanına da otopark sıkıştır. Orman mı? “Manzarası güzelmiş” deyip kes. Sonra yağmur yağınca şaşır:

“Bu su buraya nereden geldi?”

Belki de dere olduğu için olabilir mi?

Türkiye’de şehir planlaması bazen çocukların oynadığı “yerden yüksek” oyununa benziyor. Tek fark, oyunu kaybedenin çamura değil sele düşmesi. Betonun medeniyet sanıldığı bir çağda yaşıyoruz. Toprağın nefes alması gerekirken biz onu asfaltla boğuyoruz. Sonra da suyun neden kaçacak yer bulamadığını tartışıyoruz.

Bilim insanları yıllardır bağırıyor: Küresel ısınma atmosferdeki nem miktarını artırıyor. Daha sıcak hava daha fazla su buharı tutuyor. Sonuç? Kısa sürede metrekareye yüzlerce kilogram yağış. Yani gökyüzü artık bardakla değil, kovayla boşaltıyor. Fırtına sistemleri daha enerjik hale geliyor, hortum oluşumları sıklaşıyor. Özellikle Türkiye gibi dağları, ovaları, kıyıları aynı coğrafyada barındıran ülkelerde bu durum daha yıkıcı sonuçlar doğuruyor.

Ama bazıları hâlâ olaya “normal mevsim geçişi” diyor.

Bir gecede şehrin yarısı göle dönüyor ama kesin mevsimseldir. Muhtemelen bulutlar da fazla heyecanlandı.

İşin en trajikomik tarafı ise şu: Biz felaketleri önlemek yerine onlarla yaşamayı öğrenmeye çalışıyoruz. Sel oluyor, bir hafta konuşuluyor. Sonra unutuluyor. Yeni bir felaket gelene kadar herkes rahatlıyor. Adeta toplumsal hafızamızın “sil baştan” tuşu var. Oysa Hatay’daki sellerde gençler hayatını kaybetti. İnsanlar yaralandı. Çiftçinin emeği, bir gecede çamura gömüldü. Ama ertesi gün sosyal medyada yine aynı cümle dolaşıyordu: “Allah beterinden korusun.”

Belki de artık biraz da kendimizi kendimizden korumamız gerekiyordur.

Çünkü mesele yalnızca iklim değil; zihniyet. İklim değişikliği tetikleyici olabilir ama bizim şehir anlayışımız felaketin turbo motoru gibi çalışıyor. Dereyi boruya sıkıştırıp üzerine bina yapıyoruz, sonra suyun neden öfkelendiğini anlamıyoruz. Doğa intikam almıyor aslında; sadece kendi yolunu geri istiyor.

Ve belki de en korkutucu soru şu: Ya bütün bunlar daha başlangıçsa?

Öncelikle şu “geçmiş olsun siyaseti”nden çıkılmalı. Şehirler suyla kavga ederek değil, suyla uyum içinde planlanmalı. Dere ıslahı adı altında beton kanallar yapmak yerine doğal akış korunmalı. Risk haritaları güncellenmeli. Tehlikeli bölgelerdeki yerleşimler kademeli taşınmalı. Tarımda su tutan havzalar artırılmalı, ağaçlandırma hızlanmalı. Ve evet, biraz daha az beton görmek kimseyi öldürmez.

Çünkü doğa artık fısıldamıyor.

Bağırıyor.

Ve biz hâlâ “bu kadar yağmur da normal değil” diyerek şaşırıyorsak, belki de asıl felaket gökyüzünde değil, alışkanlıklarımızdadır.