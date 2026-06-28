Eskiden yaz mevsimi denildiğinde akla deniz, tatil, çocuk kahkahaları ve akşam serinliği gelirdi. Şimdi ise hava durumu bültenlerini savaş haberleri gibi takip ediyoruz. Termometreler yükseldikçe sadece cıva değil, insanlığın geleceği de yukarı tırmanıyor.

Avrupa'nın üzerine çöken "ısı kubbesi", yavaş ama acımasız bir istilacı gibi Türkiye'nin kapısını çalıyor. Önümüzdeki günlerde Ege'den Güneydoğu'ya kadar milyonlarca insan mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde sıcaklıklarla mücadele edecek. Edirne ve Kırklareli 40 dereceyi aşacak, Güneydoğu Anadolu 45 derece sınırına dayanacak. İstanbul'da ise hissedilen sıcaklık 35 dereceleri bulacak.

Fakat asıl tehlike termometrede yazan rakam değil...

Asıl tehlike, insan bedeninin artık bu yükü taşıyamayacak noktaya yaklaşması.

Çünkü bugün yaşadığımız şey sıcak bir yaz değil; iklim krizinin artık kapıyı çalmayı bırakıp içeri girmesidir.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Dünya Meteoroloji Örgütü ve World Weather Attribution'un ortaya koyduğu veriler aslında yıllardır aynı cümleyi kuruyor.

"Bu normal değil."

Haziran ayında Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgalarının iklim değişikliği olmadan gerçekleşmesi neredeyse imkânsız kabul ediliyor. Aynı sıcak hava dalgası, iklim krizi nedeniyle yaklaşık 3,5 derece daha sıcak yaşanıyor. Son elli yılda görülme olasılığı ise katlanarak artmış durumda.

Ürkütücü olan ise sıcaklığın görünmeyen bilançosu...

26 Haziran itibarıyla Avrupa'da yalnızca bu sıcak hava dalgası nedeniyle 1.352'den fazla insan hayatını kaybetti.

Fransa'da binden fazla ölüm...

İspanya'da sadece beş gün içerisinde 327 ölüm...

DSÖ'nün açıkladığı tablo ise çok daha sarsıcı.

Son dört yılda Avrupa'da sıcaklık nedeniyle 200 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Ve uzmanların altını özellikle çizdiği cümle çok ağır:

"Neredeyse tamamı önlenebilirdi."

Üstelik sıcaklık yalnızca sıcak çarpmasına neden olmuyor. Kalp damar hastalıklarını tetikliyor, solunum problemlerini artırıyor, böbrekleri zorluyor, kronik hastalıkları ağırlaştırıyor. Fransa'da onlarca insan serinlemek isterken boğularak hayatını kaybetti.

Bir tarafta kavrulan şehirler...

Diğer tarafta serinlemeye çalışırken gelen ölümler...

İşte iklim krizinin acımasız yüzü tam da budur.

Türkiye için uzmanların yaptığı uyarılar ise hafife alınacak türden değil.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uzun vadeli tahminleri, 2026 yazının birçok bölgede normallerin üzerinde geçeceğini gösteriyor. Prof. Dr. Murat Türkeş ve diğer uzmanlar, özellikle El Niño etkisiyle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini ifade ediyor.

İzmir'in geçmiş yıllarda gördüğü 44-45 derecelik sıcaklıkların bile aşılması artık sürpriz olmayabilir.

Peki şehirlerimiz buna hazır mı?

Betonla boğulmuş mahalleler...

Gölgeden mahrum caddeler...

Nefes alamayan parklar...

Bir ağacın yerini onlarca katlı bina aldığında sadece manzara değişmiyor; şehirlerin nefesi de kesiliyor.

"Urban Heat Island" yani kent ısı adası etkisi nedeniyle bazı şehirlerde hissedilen sıcaklık termometrede yazandan 4 ila 6 derece daha fazla olabiliyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde yüksek sıcaklığın ölüm riskini yüzde 19,5 artırdığına yönelik çalışmalar bulunuyor.

Yani aslında termometre 35'i gösterirken, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak.

Üstelik tehlike yalnızca karada değil.

Akdeniz de ateşin içinde.

Deniz yüzeyi sıcaklıkları bazı bölgelerde normalin 5 derece üzerine çıkmış durumda. Bu sadece denize girenleri ilgilendirmiyor.

Balıkçılığı etkiliyor.

Ekosistemleri çökertiyor.

Gece sıcaklıklarını artırıyor.

Tarımı vuruyor.

Kuraklığı büyütüyor.

Ve sonunda soframıza kadar geliyor.

Bir domatesin fiyatı bazen yağmurun yağmamasıdır.

Bir ekmeğin maliyeti bazen kavrulan toprak olur.

Bir bardak su ise geleceğin en değerli hazinesine dönüşebilir.

Peki ne yapmalıyız?

Kısa vadede artık klasik uyarılar yeterli görülmemeli. Aşırı sıcak günlerde özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar ve açık havada çalışanlar için çalışma saatleri yeniden düzenlenmeli. Öğle saatlerinde açık alanda ağır çalışma sınırlandırılmalı. Belediyeler serinleme merkezleri açmalı, ücretsiz su noktalarını yaygınlaştırmalı, erken uyarı sistemleri vatandaşın telefonuna doğrudan ulaşmalı.

Peki daha da ileri gidilebilir mi?

Belki bugün kulağa sert gelecek ama aşırı sıcakların, tıpkı büyük kar fırtınaları veya şiddetli afetler gibi yönetilmesi gereken olağanüstü durumlar hâline gelmesi ihtimali artık masada olmalıdır.

Belirli sıcaklık eşikleri aşıldığında kamu kurumlarında esnek çalışma, okullarda eğitime ara verilmesi, risk grubundaki vatandaşlar için sokağa çıkmama tavsiyeleri ve zorunlu olmayan açık hava faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması gibi uygulamalar bilimsel verilere göre değerlendirilebilir.

Bu senaryolar klasik anlamda bir "OHAL" değil; can kayıplarını azaltmayı amaçlayan afet yönetimi yaklaşımıdır. Eğer sıcaklık yüzlerce, hatta binlerce insanın ölümüne neden oluyorsa, onu sıradan bir yaz günü gibi yönetmek de büyük bir hata olur.

Uzun vadede ise asıl mücadele yeni başlıyor.

Yeşil şehirler...

Daha fazla ağaç...

Daha az beton...

Su yönetimi...

Isı yalıtımlı binalar...

Yenilenebilir enerji yatırımları...

Fosil yakıtlardan uzaklaşan ekonomik modeller...

Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele edilmeyen her yıl, gelecek yazın bugünden daha sıcak olacağı anlamına geliyor.

Veriler bunu söylüyor.

Bilim bunu söylüyor.

Doğa bunu söylüyor.

Belki de insanlık tarihinin en büyük yanılgısı, felaketlerin bir gün ansızın geleceğini sanmasıdır.

Oysa bazı felaketler siren çalmaz.

Sessiz gelir.

Yavaş ilerler.

Her yıl biraz daha yaklaşır.

Ve biz onu "normal bir yaz" zannederiz.