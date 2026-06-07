Tam 24 yıl...

Bir neslin çocukluktan yetişkinliğe uzanan yolculuğu kadar uzun bir hasretin ardından Türkiye yeniden Dünya Kupası sahnesinde. Kimimiz 2002'yi gözlerimiz dolarak hatırlıyor, kimimiz sadece anlatılan efsanelerden biliyorduk. Ama artık bekleyiş sona erdi. "Bizim Çocuklar" yeniden dünyanın en büyük futbol organizasyonunda.

Normal şartlarda burada sadece heyecandan, umutlardan ve milli coşkudan bahsetmek isterdim.

Ancak ortada küçük bir problem var.

Aslında küçük de değil...

Biraz saatlere bakalım.

13 Haziran'da Avustralya ile oynuyoruz. Türkiye saatiyle sabah 07.00.

19 Haziran'da Paraguay karşısındayız. Yine sabah 07.00 civarı.

25 Haziran'da ise ev sahibi ABD ile kozlarımızı paylaşacağız. Saat kaç mı?

Sabah 05.00.

Dünya Kupası izlemek için alarm kurduğumuz saatler, insanların işe gitmek için uyandığı saatlerle yarışıyor.

Bir zamanlar milli maç günleri akşam sofralarının vazgeçilmez ritüeliydi. Çaylar demlenir, çekirdekler hazırlanır, aileler ekran başına geçerdi. Şimdi ise tablo biraz farklı.

Bir yanda gözlerini açmaya çalışan taraftarlar...

Diğer yanda kahve makinesine sarılmış milyonlar...

Bir tarafta "Gol mü oldu?" diye bağıranlar...

Diğer tarafta "Ben hâlâ rüya mı görüyorum?" diye kendini sorgulayanlar...

2026 Dünya Kupası'nın bize sunduğu deneyim biraz buna benziyor.

FIFA'nın matematiği elbette anlaşılır.

48 takım, 104 maç, milyarlarca dolarlık yayın gelirleri, dev sponsorluk anlaşmaları ve Kuzey Amerika'nın prime-time saatleri...

Ticari açıdan bakıldığında her şey mantıklı.

Ama taraftar açısından?

İşte orada işler biraz karışıyor.

Çünkü futbol sadece ekran başındaki reyting grafikleriyle ölçülen bir ürün değil.

Futbol; heyecanla çarpan kalpler, aynı anda sevinen milyonlar ve ortak duyguların oluşturduğu devasa bir hikâye.

Ancak bu hikâyeyi takip etmek için sabahın beşinde alarm kurmak zorunda kalınca insan ister istemez biraz sitem ediyor.

Avrupa'nın büyük bölümü de benzer durumda.

İngilizler gece 01.00'de başlayan maçlardan şikâyet ediyor.

Almanlar ve Fransızlar uyku düzenlerini bozuyor.

Japonya ve Güney Kore ise çok daha ağır bir bedel ödüyor; bazı karşılaşmaları sabahın erken saatlerinde takip etmek zorunda kalıyorlar.

Avustralyalı taraftarlar bile turnuvanın diğer maçları için sabaha karşı uyanırken, biz kendi çocuklarımızın maçı için sabahın 5'inde ayakta olacağız.

Buna karşılık Kuzey Amerika'daki futbolseverler koltuklarına kurulup akşam kahvelerini yudumlarken Dünya Kupası keyfi yaşayacak.

Sahadaki ev sahibi avantajına bir de koltuktaki ev sahibi avantajı eklenmiş durumda.

İtiraf etmek gerekirse bu tablo biraz ironik.

Dünyanın ortak futbol şöleni denilen organizasyonda, dünyanın önemli bir kısmı maçı izleyebilmek için uykusundan feragat ediyor.

Belki de Dünya Kupası tarihinde ilk kez taraftarlar arasında görünmez bir lig oynanıyor.

"Kim daha az uyuyacak?" ligi.

Ve bu yarışta Türk futbolseverleri açık ara favori görüyorum.

Çünkü biz alışığız.

Kritik Avrupa maçlarında gece yarılarını devirdik.

Penaltılarda yıllarımızı tükettik.

Son dakikalarda saçlarımızı beyazlattık.

Şimdi de sabahın beşinde kalkar, kahvemizi koyar, gözlerimizi zorla açık tutar ve yine ekran başındaki yerimizi alırız.

Çünkü konu Milli Takım olunca saatlerin bir önemi kalmıyor.

Evet, maç saatleri gerçekten absürt.

Evet, milyonlarca taraftar için büyük bir eziyet.

Evet, FIFA gelecek organizasyonlarda daha dengeli çözümler üretmeli.

Ama tüm bunlara rağmen değişmeyen bir gerçek var:

Biz yine ekran başında olacağız.

Kimimiz işe gitmeden önce.

Kimimiz gece hiç uyumadan.

Kimimiz alarmı üç kez erteledikten sonra.

Ama mutlaka orada olacağız.

Çünkü bu forma sıradan bir forma değil.

Bu arma sıradan bir arma değil.

Ve bu takım sadece bir futbol takımı değil.

Bu takım; milyonlarca insanın ortak heyecanı, ortak duası ve ortak hayali.

Sabahın beşinde de olsa...

Sabahın yedisinde de olsa...

Gözlerimiz mahmur, sesimiz kısık, elimizde kahve kupasıyla da olsa...

Yine aynı şeyi söyleyeceğiz:

Haydi Türkiye!

Haydi Bizim Çocuklar!

24 yıllık hasretin ardından çıktığınız bu yolda yolunuz açık olsun.

Bu milletin, saat kaç olursa olsun, yüreği sizinle birlikte çarpacak.

Çünkü bazı sevgilerin mesaisi olmaz.

Milli Takım sevgisi de onlardan biridir.

***

Milli Takım için hazırlanan Sefo imzalı "Türkiye'm" şarkısına da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Uzun zamandır bir milli takım şarkısının bu kadar içten, bu kadar samimi ve bu kadar güçlü bir duygu taşıdığını hissetmemiştim. Açıkçası favori parçalarım arasına çoktan girdi. Bana göre, 24 yıllık Dünya Kupası hasretinin ardından oluşan atmosferi başarıyla yansıtan bir eser olmuş. Özellikle Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası için yaptığı ve hafızalarımıza kazınan o efsane milli takım şarkısı "Bir Oluruz Yolunda" şarkısından sonra Milli Takım ruhuna en çok yakışan işlerden biri olduğunu düşünüyorum. Yüreğine sağlık Sefo... Gerçekten çok başarılı bir çalışma olmuş.