Bir zamanlar fabrikaların bacalarından yükselen dumanlar, ekonomik gücün sembolüydü. Sonra gökdelenlerin içindeki plazalar yükseldi; kravatlı beyaz yakalılar yeni çağın kahramanları ilan edildi. Şimdi ise ne bacalar ne de plazalar konuşuluyor. Yeni çağın görünmez fabrikaları veri merkezleri.

Ve insanlığın yıllardır sorduğu soru:

"Makine işimizi elimizden mi alacak?"

Aslında bu soru yeni değil. Buhar makinesi geldiğinde de soruldu. Elektrik yaygınlaştığında da soruldu. İnternet hayatımıza girdiğinde de soruldu. Fakat bu kez farklı bir şey var. İlk kez bir teknoloji yalnızca kas gücüne değil, doğrudan zihin gücüne rakip oluyor.

2026 yılına geldiğimizde yapay zekâ artık geleceğin vaatlerinden biri değil.

Goldman Sachs ve BCG'nin raporları, önümüzdeki birkaç yıl içinde ABD'deki işlerin yüzde 50 ila 55'inin yeniden şekilleneceğini söylüyor. Daha çarpıcı olan ise yüzde 10 ila 15 arasındaki işin tamamen ortadan kalkma ihtimali.

Bir başka deyişle, iş dünyasının zemini sessizce kayıyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta yapay zekâ bir deprem değil.

Dünya Ekonomik Forumu'nun tahminleri de bu dönüşümün karanlık olduğu kadar aydınlık tarafını gösteriyor. 2030'a kadar 92 milyon iş ortadan kalkabilir. Fakat aynı süreçte 170 milyon yeni iş ortaya çıkacak.

Net sonuç?

Artı 78 milyon iş.

Yani mesele işlerin yok olmasından ziyade insanların yeni işlere hazırlanıp hazırlanamaması.

Bugün "Prompt Engineer", "AI Ethics Officer", "Human-AI Collaboration Specialist" veya "AI Trainer" gibi meslekler birçok kişi için bilim kurgu filmi karakteri gibi duyuluyor olabilir. Oysa birkaç yıl önce sosyal medya uzmanlığı da birçok insana komik geliyordu.

Şimdi aynı kişiler sosyal medyada yapay zekânın işlerini alacağından şikâyet ediyor.

Tarih bazen ironiyi fazla seviyor.

Generative AI ve Agentic AI artık içerik üretiyor, yazılım kodluyor, müşteri hizmetlerini yürütüyor, rapor hazırlıyor. Yapay zekâ sabah işe gelip kart basmıyor belki ama birçok şirkette bazı çalışanlardan daha fazla çıktı üretebiliyor.

Bu durum özellikle giriş seviyesi beyaz yakalılar için alarm zillerini çaldırıyor.

Veri girişi yapan çalışanlar.

Temel muhasebe işleriyle uğraşanlar.

Rutin müşteri destek ekipleri.

Standart yazılım görevleri üstlenen yeni mezunlar.

Eskiden kariyer merdiveninin ilk basamakları olan bu alanlar, bugün yapay zekânın en iştahlı şekilde baktığı sofralar haline gelmiş durumda.

Özellikle Stanford araştırmalarının işaret ettiği tablo gençler açısından düşündürücü.

Üniversiteyi bitirip iş hayatına yeni adım atan bir nesil, daha ilk basamağa ulaşmadan merdivenin yer değiştirdiğini görüyor.

İşte asıl sancı burada başlıyor.

Çünkü yapay zekâ deneyimli yöneticileri değil, önce çırakları hedef alıyor.

Eğer çıraklık aşaması ortadan kalkarsa, geleceğin ustaları nasıl yetişecek?

Bu soru henüz dünyanın net bir cevap verebildiği bir soru değil.

Peki Türkiye bu hikâyenin neresinde?

İşte asıl kritik mesele burada.

Bir yanda umut veren işaretler var.

Savunmadan sağlığa, tarımdan kamu yönetimine kadar geniş bir entegrasyon hedefleniyor. Ulusal Yapay Zekâ Direktörlüğü kuruluyor. Quantum ve yapay zekâ yatırımları için kaynaklar ayrılıyor.

Savunma sanayiinde elde edilen başarılar da önemli bir referans oluşturuyor.

Bir zamanlar "Türkiye bunu yapamaz" denilen alanlarda bugün dünyanın dikkatini çeken projeler geliştiriliyor.

Havelsan ve TUSAŞ gibi kurumlar yapay zekâyı çoktan operasyonlarının bir parçası haline getirmiş durumda.

Demek ki mesele kapasite eksikliği değil.

Mesele irade ve hız.

Üstelik genç nüfus önemli bir avantaj sunuyor. ICT profesyonellerinin yüzde 70'inin 35 yaş altında olması, birçok Avrupa ülkesinin kıskanacağı bir tablo.

1000'i aşan yapay zekâ girişimi de potansiyelin işaret fişekleri gibi gökyüzüne yükseliyor.

Ama madalyonun diğer yüzüne bakınca tablo biraz daha karmaşık.

Eğitim sistemi hâlâ geçmiş yüzyılın sınavlarına hazırlanırken gelecek yüzyılın problemleriyle karşı karşıya.

Bazı üniversiteler hâlâ öğrencileri yapay zekâyla çalışmaya değil, yapay zekâya karşı yarışmaya hazırlıyor.

Bu da Formula 1 yarışına at arabasıyla katılmaya benziyor.

Niyet iyi olabilir.

Sonuç pek parlak olmayabilir.

KOBİ'lerde durum daha da çarpıcı.

Dijital olgunluk artıyor ama ağır aksak ilerliyor. Son üç yılda 2.4 seviyesinden 3.1 seviyesine yükselmiş olması umut verici görünse de küresel yarışın temposunda bu artış bazen yürüyen merdivende ters yöne çıkmaya çalışmak gibi hissediliyor.

Dünyanın geri kalanı koşarken yürümek bazen yerinde saymak anlamına gelir.

Bir diğer sorun ise beyin göçü.

Türkiye yıllardır genç yeteneklerini yetiştiriyor.

Sonra dünyanın en gelişmiş şirketleri onları alkışlarla karşılıyor.

Biz bazen tohumu ekiyor, meyveyi başkaları topluyoruz.

İşte yapay zekâ çağında bu lüksümüz giderek azalıyor.

Çünkü bilgi ekonomisinde en değerli maden ne petrol ne doğalgaz ne de altın.

İnsan sermayesi.

Ve bu maden valiz taşıyabiliyor.

Günün sonunda yapay zekâ ne kıyamet senaryolarındaki gibi bütün işleri yok edecek bir canavar ne de her sorunu çözecek sihirli bir değnek.

O daha çok dev bir büyüteç.

Güçlü olanı daha güçlü, hazırlıklı olanı daha hazırlıklı hale getiriyor.

Ülkeler için de durum farklı değil.

Türkiye bugün kritik bir kavşakta duruyor.

Savunma sanayiindeki başarı hikâyesini yapay zekâya taşıyabilir mi?

Elbette.

Ama bunun için beklemek değil, hareket etmek gerekiyor.

Çünkü yapay zekâ çağında en büyük risk teknolojinin kendisi değil.

Trenin geldiğini görüp hâlâ istasyonda çay içmeye devam etmek.

Geleceği kaçıranlar genellikle onu göremedikleri için değil, geldiğine inanmadıkları için kaçırırlar.

Yapay zekâ treni çoktan hareket etti ve Türkiye'nin o treni kaçırmaya hiç niyeti yok.