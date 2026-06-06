Ekonomim.com’dan Mehmet Kaya’nın haberine göonarımSağlık Bakanlığı, sadece yeni yapılan şehir hastanelerinde uygulanan Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle dışarıdan hizmet alımı yöntemini mevcut hastanelere de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu amaçla hazırlanan kanun değişikliği taslağının metin yazımı tamamlandı ancak düzenleme henüz Kabine'de görüşülmedi.

KANUNUN KAPSAMI VE HUKUKİ ÇERÇEVE DEĞİŞİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte, münhasıran yeni sağlık yatırımları ve şehir hastaneleri için çıkarılmış olan 6428 sayılı Kanun'da değişikliğe gidilecek. Söz konusu değişiklik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların mevcut ve yeni yapacağı tüm tesisleri kapsayacak şekilde genişletilecek.

Yasal taslağa göre, yapılacak yeni sözleşmeler tamamen özel hukuk hükümlerine tabi olacak. Ayrıca sözleşme kapsamında, Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde 30 yıllık üst hakkı tesis edilebilecek. Anlaşmalar doğrultusunda danışmanlık, araştırma-geliştirme hizmetleri ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı özel hizmetlerin dışarıdan alınması öngörülüyor.

HİZMETLER "TESİS YÖNETİMİ" ADIYLA ÖZEL SEKTÖRE DEVREDİLİYOR

Daha önce yasa metninde yer almayan yeni bir madde ile dışarıdan alınacak hizmetler tek tek sıralandı. Tesis yapımı karşılığı sunulan sağlık hizmetlerinin dışındaki; bina ve ekipman bakım-onarımı, teknik işletme, laboratuvar, görüntüleme, sterilizasyon, hastane bilgi yönetim sistemleri, temizlik ve güvenlik gibi faaliyetler "tesis yönetim hizmetleri" olarak sınıflandırıldı. Getirilen bu yeni tanım ile birlikte söz konusu hizmetlerin özel sektöre yaptırılabilmesine imkan sağlanması önerildi.

Sözleşme Süreleri Uzatılıyor

Yapılan yeni düzenleme, hizmet alım sürelerinde de önemli uzatmalar öngörüyor. KÖİ modeliyle yapılacak yatırım ve hizmet alımlarında sözleşmeler 30 yıla kadar uzatılabilirken, hizmet alım süreleri de yeniden belirleniyor.

Bu kapsamda, mevcut hastanelerde de uygulanacak olan tesis yönetimi ve bakım-onarım hizmetleri için daha önce 5 yıl olan sözleşme süresi 10 yıla çıkarılıyor. İhtiyari olan tıbbi destek hizmetleri için ise uygulanan 10 yıllık sözleşme süresinin 15 yıla yükseltilmesi planlanıyor.