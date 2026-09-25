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Kaynak: AA

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, 18-20 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerinin kesin sonucunu duyurdu.

Bu seçimlerin modern Rus tarihindeki en zorlu seçimler olduğunu ifade eden Pamfilova, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda birçok bölgedeki seçim merkezlerinin saldırıya uğradığını ifade etti.

Pamfilova, seçimlerde 750'den fazla ihlal başvurusunun kayda alındığı bilgisini aktarak, "Duma seçimlerine katılım yüzde 59,8 oldu. Toplam 67 milyon 448 bin 94 kişi oy kullandı. Bunlardan 7 milyon seçmen elektronik ortamda oyunu kullandı. Yurt dışında ise 280 bin 355 kişi oylamaya katıldı." dedi.

Duma’ya parti listesinden ve parti listesi dışından olmak üzere toplamda 6 partinin milletvekilinin girdiğini ifade eden Pamfilova, "Birleşik Rusya 349 milletvekili çıkararak Duma'da anayasal çoğunluğa sahip oldu. Komünist Parti (KPRF) 37, Liberal Demokrat Parti (LDPR) 23, Yeni İnsanlar Partisi 19, Adil Rusya Partisi 17 milletvekili elde etti." dedi.

Pamfilova, baraj altında kalan Vatan Partisinin 1 milletvekili ile 4 bağımsız milletvekilinin Duma’ya girebildiğini açıkladı.