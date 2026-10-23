Fransa Ligue 1'in 8. haftasında oynanacak Paris Saint-Germain (PSG) ile Olimpik Lyon karşılaşmasının tarihi değiştirildi.
25 Ekim Pazar günü oynanması planlanan mücadele, Paris Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.30'a alındı.
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), karşılaşmanın ertelenmesine ilişkin kararını bugün yaptığı açıklamayla duyurdu.
PSG-LYON MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Paris Emniyet Müdürlüğünün aldığı karar doğrultusunda PSG-Lyon karşılaşmasının tarihinin değiştirildiğini açıkladı.
LFP'nin açıklaması şu şekilde:
"LFP, Paris Emniyet Müdürlüğünün kararını dikkate alarak Ligue 1+ ile anlaşma doğrultusunda karşılaşmanın 26 Ekim Pazartesi gününe ertelenmesine karar vermiştir."
🚨Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais décalé au lundi 26 octobre à 20h30. La LFP prend acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 McDonald's, le dimanche 25 octobre à 20h45 et décide, en accord avec Ligue 1+, de décaler le match au lundi 26 octobre à 20h30. La rencontre sera retransmise en direct sur Ligue 1+.— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) October 23, 2026
Kararın, Fransa genelinde düzenlenecek protesto gösterileri ve toplumsal hareketlilik nedeniyle alındığı belirtildi.
Ülkede cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan geniş çaplı gösterilerin hafta sonundaki futbol organizasyonlarını da etkilemesi bekleniyor.
PSG-LYON MAÇI BALLON D'OR TÖRENİYLE ÇAKIŞACAK
PSG ile Lyon arasında oynanacak karşılaşmanın yeni tarihi, futbol dünyasının önemli organizasyonlarından Ballon d'Or ödül töreniyle aynı güne denk geldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki London Palladium'da düzenlenecek tören sırasında PSG, Lyon karşısında sahada olacak.
Fransız ekibinden 10 futbolcunun Ballon d'Or adayları arasında yer alması nedeniyle tarih değişikliği ayrıca önem taşıyor.
PSG'nin aday gösterilen futbolcuları arasında Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz, Ferran Torres ve Vitinha bulunuyor.
FRANSA'DA BAŞKA MAÇLAR DA ERTELENDİ
Fransa'da hafta sonu düzenlenecek protestolar nedeniyle futbol takviminde başka değişiklikler de yapıldı.
Ligue 1'de Toulouse-Troyes karşılaşmasının yanı sıra Ligue 2'de Saint-Etienne-Nantes ve Montpellier-Red Star mücadelelerinin tarihleri değiştirildi.
PSG-Lyon mücadelesi ise açıklanan yeni programa göre 26 Ekim Pazartesi günü Fransa saatiyle 20.30'da, Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.