Fransa Ligue 1'in 8. haftasında oynanacak Paris Saint-Germain (PSG) ile Olimpik Lyon karşılaşmasının tarihi değiştirildi.

25 Ekim Pazar günü oynanması planlanan mücadele, Paris Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.30'a alındı.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), karşılaşmanın ertelenmesine ilişkin kararını bugün yaptığı açıklamayla duyurdu.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Paris Emniyet Müdürlüğünün aldığı karar doğrultusunda PSG-Lyon karşılaşmasının tarihinin değiştirildiğini açıkladı.

LFP'nin açıklaması şu şekilde:

"LFP, Paris Emniyet Müdürlüğünün kararını dikkate alarak Ligue 1+ ile anlaşma doğrultusunda karşılaşmanın 26 Ekim Pazartesi gününe ertelenmesine karar vermiştir."

🚨Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais décalé au lundi 26 octobre à 20h30. La LFP prend acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 McDonald's, le dimanche 25 octobre à 20h45 et décide, en accord avec Ligue 1+, de décaler le match au lundi 26 octobre à 20h30. La rencontre sera retransmise en direct sur Ligue 1+.