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Kaynak: AA

Paris Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Sébastien Lecornu ve İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'in talimatları doğrultusunda güvenlik tedbirlerinin sürdürüldüğü bildirildi. Karar kapsamında Cumhuriyet Meydanı ve Halles bölgesinde gece saatlerinde sokağa çıkış kısıtlamasının uygulanmaya devam edeceği belirtildi. Benzer şekilde Rhône Valiliği de Lyon kentinde yürürlükte olan kısmi sokağa çıkma yasağının süresini uzattı.

EYLEMLERDE BİNLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sarı yelekliler ve öğrencilerin katılımıyla hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolarda 3 bine yakın iş yeri hasar görürken, olaylar sırasında 2 bin 500'e yakın kişi gözaltına alındı. Olaylarda 1000'den fazla güvenlik görevlisi ve itfaiyeci yaralanırken, yerel makamlar kamu düzenini sağlamak adına Paris, Lyon, Lille ve Nice gibi kentlerde bölgesel tedbirleri artırdı.