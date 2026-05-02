Kütahya'da 61 yaşındaki İsmet Başusta'nın kullandığı 07 CGU 157 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 10. kilometresinde Porsuk Çayı'na devrildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücünün 63 yaşındaki eşi Emine Başusta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı sürücü Başusta ise sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kadının cesedi de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.