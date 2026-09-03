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Kaynak: AA

Polonya ile Rusya hattında tansiyon yükseldi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Georgy Mikhno’nun Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

“DEVLET TERÖRİZMİNİ KINIYORUZ”

Sikorski, Almanya’nın Weimar kentinde düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya’nın dünya düzeni açısından en ciddi tehditlerden biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Moskova’nın uluslararası ilişkileri işbirliği yerine hakimiyet anlayışıyla yürüttüğünü savunan Sikorski, Polonya’nın topraklarındaki düşmanca eylemlere izin vermeyeceğini belirtti.

Sikorski, “Kundaklamalara, demir yoluna yönelik saldırılara, cinayetlere ve diğer provokasyonlara izin vermiyoruz. Polonya da Rusya Federasyonu’nun gerçekleştirdiği devlet terörizmini kesin bir şekilde kınadığımızı ifade etmek amacıyla Rusya Büyükelçisi’ni çağırdı” dedi.

AB’YE RUS DİPLOMATLAR İÇİN ÇAĞRI

Polonya Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği ülkelerine Rus diplomatlarla ilgili yeni güvenlik önlemleri alınması çağrısında da bulundu.

Sikorski, Rus diplomatların hareket özgürlüğünün yalnızca akredite oldukları ülkelerle sınırlandırılmasını, Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmesinin kısıtlanmasını ve AB’ye giriş yapan Ruslar için biyometrik pasaport zorunluluğu getirilmesini istedi.

Ayrıca AB içinde görev yapan Rus diplomatların sayısına üst sınır getirilmesi gerektiğini söyledi.

“YÜZDE 40’I DİPLOMATİK STATÜYLE BAĞDAŞMAYAN GÖREVLERDE”

AB genelinde 2 binden fazla Rus diplomat bulunduğunu tahmin ettiklerini belirten Sikorski, bu kişilerin en az yüzde 40’ının diplomatik statüleriyle bağdaşmayan görevler yürüttüğünü değerlendirdiklerini ifade etti.

Sikorski, söz konusu kişilerin istihbarat teşkilatlarına hizmet ettiğini savunarak Avrupa’da temel güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

ALMANYA’DAKİ İHA OLAYI GÜNDEMDE

Gerilimin arka planında Almanya’daki Leipzig-Halle Havalimanı’nda yaşanan olay da yer aldı.

4 Ağustos’ta Ukrayna’ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen bir İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, İHA’nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına özgü olduğunu iddia etmişti. Almanya da olay nedeniyle Rusya’yı suçlamış, Bonn’daki Rus Başkonsolosluğunun kapatılması ve Berlin’deki Rus Evi ile ilgili sözleşmenin feshedilmesi gibi tedbirler açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Almanya’nın kararlarına karşılık Goethe Enstitüsünün Rusya’daki şubelerini kapatacaklarını duyurmuştu.