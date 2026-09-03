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Kaynak: AA

İsrail ordusu, Suriye sınırı ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nin bazı bölgelerinde askeri tatbikat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, tatbikatın 210. Tümen öncülüğünde tamamlandığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA BİRİM KATILDI

Tatbikata 210. Tümen’in yanı sıra komşu bölgelerdeki birlikler, İç Cephe Komutanlığı güçleri, yerel yönetimler, acil durum ekipleri ve kurtarma ekipleri katıldı.

Açıklamada, tatbikat kapsamında sahadaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

ONLARCA SENARYO ÇALIŞILDI

Tatbikatta yaralıların tahliyesi, çok sayıda kişinin yaralandığı olaylara müdahale, çatışma sırasında komuta ve kontrol süreçleri ile farklı birlikler arasındaki koordinasyonun sağlanması gibi onlarca senaryonun uygulandığı bildirildi.

ÖNCEDEN PLANLANDIĞI AÇIKLANDI

İsrail ordusu, salı günü yaptığı açıklamada söz konusu tatbikatın 2026 yılı eğitim programı kapsamında önceden planlandığını duyurmuştu.

Tatbikatın, Suriye sınırı ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nin bazı bölgelerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.