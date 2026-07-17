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Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Duran Kalkan, Kandil'de gazeteci Ruşen Çakır'a konuştu. Sürecin 'başarısız olmayacağını' söyleyen Kalkan, Türkiye'de demokratik siyasete katılmalarına ilişkin soruya "Neden olmasın? Olabilir" şeklinde yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı çağrıya değinen Duran Kalkan, "Barışı savaşanlar getirirler" yorumunda bulundu.

"Erdoğan'ın oyunu var ve Öcalan ve örgütü o oyunun parçası oldu" eleştirilerine "Herkes kendi düşüncesiyle yürüyor. Fakat oyun da olsa bir politika yapmanın önü açılıyor mu? Yeni şeyler yapmak için imkan doğuyor mu? Biz ona bakıyoruz" ifadeleriyle yanıt veren Kalkan, CHP'ye ilişkin ise "Bu dar particilik CHP'yi bu hale getirdi. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu siyasi yaklaşımı doğru bulmuyoruz" dedi.

Kalkan, PKK ele başı Abdullah Öcalan'ın 'süreç' içinde PKK yöneticileriyle görüştüğüne dair iddialara ilişkin ise "Yani çok yalan denilmez" derken, yeteri kadar görüşmediklerini de belirtti.

"HER ŞEY SAVAŞLA ÇÖZÜLMEZ"

2013'teki çözüm sürecini hatırlatarak "O zamanki süreç battı, şimdiki?" sorusunu soran Çakır'a Kalkan şu yanıtı verdi:

"Sürüyor, batmayacak. Birincisi koşullar batmamasını gerektiriyor. Hangi koşullar? Siyasi ve askeri koşullar. Bölgedeki koşullar, Türkiye'deki koşullar, Kürtlerin koşulları. Yani durum 2013 gibi değil. O zaman durum daha farklıydı. 2015'den sonra yaşanan bir süreç var, 2023'den sonra yaşanan bir süreç var. Yani hem Gazze süreci var hem de Türkiye, Kürdistan süreci var. Bu gerçekleri görmemiz lazım. Bunlar bir değişiklik yarattı. Bir de 2015'ten bu yana yaşanan bir süreç var, savaş gerçeği. O da yeni şeyler ortaya çıkardı. Yani önceki gibi değil. Hem kendi savaşımızla bir noktaya geldik. “Artık nereye kadar?” sorusu gündeme geldi. Bu nereye gidecek? Yani bir çözüm gerekli buna. Her şey savaşla çözülmez. Savaş açığa çıkarır, çoğu zaman siyaset çözer. Dolayısıyla hem çözümün zamanı hem de siyasetin zamanı geldi."

"OYUN OLABİLİR AMA BİR ŞEYLER YAPMANIN İMKANI DOĞUYOR"

Kalkan, "Erdoğan'ın oyunu var ve Öcalan ve örgütü o oyunun parçası oldu" gibi değerlendirmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi oyun olabilir. Biz şey etmiyoruz. Yani oyun değil diyemeyiz. Herkesin kendi bileceği bir iş. Herkesin kendi yaptığı bir durum. Yani biz de yüzde 100 oyun yok demiyoruz. Yani işte çağrılar yapanlarla diyelim tartışma yürüttüklerimizle yüzde 100 aynı görüşte değiliz ve böyle bu bir şeyle nasıl diyelim güvenle ya da ortak düşünceyle yürümüyor. Herkes kendi düşüncesiyle yürüyor. Fakat oyun da olsa bir politika yapmanın önü açılıyor mu? Yeni şeyler yapmak için imkan doğuyor mu? Biz ona bakıyoruz."

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI: "DOĞRUYA YAKIN OLANDIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı çağrıya ilişkin Kalkan, "Herkes şaşkındı. Devlet Bahçeli el sıkışmış dediler. Sonra da özellikle o çağrı olduğunda ilk sözleri söylediğinde Devlet Bahçeli böyle nasıl söylüyor? Biraz yani tartışma oldu aramızda şaşkınlıkla. Sonra şu kanaate ulaştık. Barışı savaşanlar getirirler. Yani savaşı durdurmayı savaş yapanlar gündeme alırlar, irade koyarlar. Dolayısıyla böyle bir çıkış savaşın bu koşullarında Devlet Bahçeli tarafından oluyorsa bu yanlış değil, anormal değil yani. Doğruya yakın olandır" dedi.

Kalkan, ayrıca, “Devlet Bahçeli ile biraz hemşeri sayılırız. Ayrıldı ya oralar, onlar Osmaniye oldu biz Adanayız.” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE GELİP SİYASET YAPABİLİRİM"

"Demokratik siyaset yapalım derken genel bir şeyden bahsediyorsunuz. Türkiye'ye geleceksiniz ve yasal siyaset mi yapacaksınız?" sorusunu ise Kalkan şöyle yanıtladı:

"Neden olmasın? Yani olmaz mı? Zorluklar var ama neden olmasın? Olabilir. 25 yıldan sonra her şey siyasi takdire kalıyor. Bu konuda siyasi iradenin karar vermesi gerekiyor. Siyaset bunu üstlenmiyor. Bu konuda bir de toplumun durumu çok aşırı şey ediliyor."

CHP'Yİ SUÇLADI

19 Mart sürecinden sonra CHP'ye yakın isimlerin sürece dair mesafeli olduğunu dile getiren Kalkan, şöyle konuştu:

"Bu dar particilik CHP'yi bu hale getirdi. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu siyasi yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla da CHP'yi gerileten, geliştirmeyen, başarılı kılmayanın bu siyaset olduğu kanaatindeyiz. Bunun yerine yani bu kendi içlerinde bu kadar iktidar kavgasının yerine biraz dert edinseler Türkiye'nin sorunlarını, meselelerini, demokrasi meselesini örneğin Kürtlerin özgürlük meselesini örneğin Türkiye'nin güvenlik meselesini Ortadoğu'daki savaş göz önünde, yani böyle bir ortamda bu Türkiye'nin etrafında oluyor ve bu savaş Türkiye'yi birebir 24 saat etkiliyor. Bunları dert edinseler CHP bu darlıktan, dar boğazdan çıkabilir. Türkiye toplumuna kendisini bence daha iyi anlatabilir."

"ÖCALAN İLE GÖRÜŞTÜK AMA YETERLİ DEĞİL"

Kalkan, PKK ele başı Abdullah Öcalan'ın 'süreç' içinde PKK yöneticileriyle görüştüğüne dair iddialara ilişkin konuştu: "Yani çok yalan denilmez ama çok da doğru böyle bu kadar önemli bir mesele de böyle büyük kararlar alırken onun gerektirdiği kadar konuşulmuş, tartışılmış da değil yani. Çok ileri düzeyde olması gereken şeyler varken yapılamadı yani."

"Selahattin Demirtaş için ne diyorsunuz?" sorusuna "Ne dememi bekliyorsunuz? Deneyimli" diyen Kalkan, devamında şu ifadeleri kullandı: "Sadece Selahattin Demirtaş değil, bütün siyasetçiler çıksın istiyoruz biz, cezaevindeki herkes çıksın. Onlarınki tümüyle siyasi zaten. Çıksalardı dışarıda önemli rol oynayabilirlerdi. Herkes kendi rolünü iyi tanımalı ve gereğini yerine getirmeli. Oldukça zeki, deneyimli, tecrübe birikimi de kazandı."