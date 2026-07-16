Yasal düzenleme virajında bekleyen Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın TBMM tatile girmeden çıkıp çıkmayacağına dair belirsizlik gündemdeki yerini korurken açılım ortakları arasında dikkat çeken görüşme trafiği başladı.

Dün akşam AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya gelerek süreci ve çerçeve yasayı ele alan DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar, bugün de MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. TBMM’de gerçekleşen ziyaretin ardından Buldan gazetecilerin görüşmeye dair sorusuna “İçeriğe dair bilgi vermeyeceğiz” yanıtını verdi.

DETAYLARA YENİÇAĞ ULAŞTI

Buldan’ın içeriği hakkında bilgi vermeyeceklerini belirttiği Bahçeli ile görüşmelerinin detaylarına YENİÇAĞ ulaştı.

Elde edilen bilgilere göre, Buldan ve Sancar’ın Efkan Ala ile yaptıkları görüşmede iktidar partisinin çerçeve yasayı yeni yasama dönemine bırakma eğilimini gördüklerini Bahçeli’ye aktardıkları belirtti. Her iki ismin çerçeve yasanın yeni yasama dönemine bırakılmak istenmesinden dolayı iktidara yönelik sitemlerini aktardıkları Bahçeli’nin çerçeve yasanın yeni yasama yılına bırakılmasının süreç açısından bir sıkıntı doğurmayacağını ifade ederek, Meclis tatile girmeden yasal düzenlemelerin genel kurula getirilmesi durumunda MHP Grubunun tam kadro katkı sağlayacağını belirttiği de aktarıldı.

DEM’DEN ÖCALAN TALEBİ

PKK terör örgütünün ele başı Öcalan ile görüşmesinin son olarak 24 Mayıs tarihinde yapan İmralı heyeti, bu tarihten itibaren Öcalan ile görüşememelerinden dolayı da Bahçeli’ye şikayetlerde bulundukları belirtildi. Çıkacak çerçeve yasa ile ilgili terörist başı Öcalan’ın da belirteceği hususların dikkate alınması gerektiğine dair isteklerini görüşmede Bahçeli’ye ileten İmralı heyetinin bu nedenle İmralı ile temas trafiğinin kesintisiz sürmesinin önem taşıdığını Bahçeli'ye ilettiği ifade edildi.

Yansıyan bilgilere göre heyet, süreci tıkayan en önemli unsurlardan birinin bu iletişim kopukluğu olduğunu savunarak Öcalan ile yeniden görüşme yollarının açılmasını gerektiğini belirtti.

DEM Parti heyetinin İmralı konusundaki sitemlerini ve yasal çerçevenin gecikmesine dair endişelerini dinleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ise "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılan adımların arkasında kararlılıkla durduklarını yinelediği ve sürecin akamete uğramaması adına tarafların üzerlerine düşen sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdiği belirtildi.