Piyasadaki sert rüzgarları ve fonların gizli hamlelerini deşifre eden ekonomist Şirin Sarı, altın ve küresel ekonomiye dair çok konuşulacak öngörüleri A Para canlı yayınında konuşu.
Şirin Sarı gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Önümüzdeki aylarda görebiliriz
Şirin Sarı gram altın cephesinde yaşanan sert düşüşe dair kritik bir öngörüde bulundu. Sarı, "önümüzdeki aylarda ons altında 3.500 dolarlara doğru bir yolculuk görebiliriz" diyerek gram altın içinde net rakam verdi.Gülsüm Hülya Sundu
Savaş ve gerilim dönemlerinde altının normal şartlarda "güvenli liman" olarak yükselmesi gerektiğini ancak bu kez tablonun çok farklı çalıştığını belirten Şirin Sarı, süreci şu sözlerle özetledi:
"Ocak sonu itibarıyla büyük yatırım fonları hem kâr realizasyonuna gitti hem de Fed’in faiz indirimleri yerine yeniden faiz artırabileceği beklentisiyle satışa geçti. Merkez Bankaları alım yapsa da fonların satışları çok daha baskın oldu. Üstelik bu savaş beklenmedik şekilde petrol fiyatlarını yükseltti ve enflasyonu tetikledi. Öyle bir döneme denk geldik ki, ülkeler enerji maliyetlerini karşılamak ve savaş bütçelerini denkleştirmek için ellerindeki altını satıp petrole geçtiler. Tıpkı günlük hayatta başımız sıkıştığında kenardaki çeyrek altını bozdurmamız gibi, şu an ülkeler de aynısını yapıyor."
Sarı ayrıca, Körfez bölgesinin ve dünyanın finans merkezlerinden Dubai’nin ciddi saldırı altında kalması nedeniyle buradaki sermayenin de dağıldığına dikkat çekti.
Sermayenin şu sıralar tamamen dolar varlıklarına ve özellikle ABD 10 yıllık tahvil cephesine kaydığını belirten Şirin Sarı, teknik seviyelere dair de çok kritik bir eşik paylaştı:
"ABD'de faizlerin düşmeyeceğine inanan bir tablo var. Fed’den faiz indirimi yönünde net bir mesaj gelene kadar altın baskı altında kalmaya devam edebilir. Önümüzde Ağustos ayı var ve bu ay fonların önümüzdeki 1 yıllık stratejilerini belirleyeceği çok kritik bir dönem olacak. Teknik olarak 4.000 dolar hem psikolojik hem de çok önemli bir destek. Bu hafta 4.100 doların üzerinde bir kapanış görmemiz şart. Eğer 4.100 doların altında kalmaya devam edersek, önümüzdeki aylarda ons altında 3.500 dolarlara doğru bir yolculuk görebiliriz. Bu da gram altının 6.000 TL seviyelerinin altına sarkması anlamına gelir."
Kısa vadeli düşüşlerin uzun vadeli yükseliş trendini bozmadığını, dünyanın borçluluk oranları ve jeopolitik riskler düşünüldüğünde altının orta ve uzun vadede yönünün yukarı olduğunu hatırlatan Sarı, yatırımcılara şu tavsiyede bulundu:
"Bu süreç bize varımızı yoğumuzu tek bir enstrümana yatırmamamız gerektiğini, portföyü çeşitlendirmenin önemini öğretti. Altında geçmişte de büyük düzeltmeler gördük; örneğin 2008 krizinden sonra 2011'de 1923 doları gören ons altın, ardından 1050 dolara kadar neredeyse yüzde 50 düşmüştü. Gümüşte yüzde 70'leri bulan düşüşler olabiliyor. Yatırımcılar özellikle zirveden alım yaptıklarında sabırlı olmakta zorlanıyorlar ve haklılar. Ancak altına 1 haftalık veya 1 aylık değil; 2 yıllık, 3 yıllık hatta 5 yıllık bir perspektifle bakmak en doğrusudur."
Programın son bölümünde Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 4,3 büyüme kaydederek beklentilerin altında kalmasını yorumlayan Şirin Sarı, dünya ekonomisi için tehlike çanlarının çaldığını belirtti:
"Dünyanın büyüme lokomotifi ve en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’deki bu daralma hiç hayra alamet değil. Çin'in yüzde 8'lerden yüzde 5'lerin altına gerilemesi dünya için kabul edilebilir bir durum değil. Çin artık hem ticaret savaşlarının hem de Orta Doğu’daki krizlerin etkisini derinden hissediyor. İçerideki gayrimenkul krizi ve halkın tüketim yapmaması işleri zorlaştırıyor. Eğer Çin iç talebi ve gayrimenkulü destekleyecek devasa paketler açıklamazsa, yıl sonundan itibaren ve özellikle 2027'nin başında tüm dünyada çok daha derin bir stagflasyon (ekonomik durgunluk ve enflasyonun aynı anda yaşanması) etkisi hissedeceğiz."
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.