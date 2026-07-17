Şirin Sarı gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Önümüzdeki aylarda görebiliriz

"Dünyanın büyüme lokomotifi ve en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’deki bu daralma hiç hayra alamet değil. Çin'in yüzde 8'lerden yüzde 5'lerin altına gerilemesi dünya için kabul edilebilir bir durum değil. Çin artık hem ticaret savaşlarının hem de Orta Doğu’daki krizlerin etkisini derinden hissediyor. İçerideki gayrimenkul krizi ve halkın tüketim yapmaması işleri zorlaştırıyor. Eğer Çin iç talebi ve gayrimenkulü destekleyecek devasa paketler açıklamazsa, yıl sonundan itibaren ve özellikle 2027'nin başında tüm dünyada çok daha derin bir stagflasyon (ekonomik durgunluk ve enflasyonun aynı anda yaşanması) etkisi hissedeceğiz."