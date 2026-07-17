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Anasayfa Spor Fransa ve İngiltere karşı karşıya: Dünya Kupası'nda 3. kim olacak?

Fransa ve İngiltere karşı karşıya: Dünya Kupası'nda 3. kim olacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesinin kazananını belirleyecek karşılaşmada Fransa ile İngiltere kozlarını paylaşacak.

Kaynak: İHA
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Fransa ve İngiltere karşı karşıya: Dünya Kupası'nda 3. kim olacak? - Resim: 1

ABD, Kanada ve Meksika'nın birlikte ev sahipliği yaptığı organizasyonda iki ekip, bronz madalya için 19 Temmuz Pazar günü TSİ 00.00'da Miami Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

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Fransa ve İngiltere karşı karşıya: Dünya Kupası'nda 3. kim olacak? - Resim: 2

DÜNYA KUPASI'NDA 4. RANDEVU

Fransa ile İngiltere, Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu maçların 2'sini İngilizler kazanırken, Fransızlar ise 1 kez rakibini mağlup etti.

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Fransa ve İngiltere karşı karşıya: Dünya Kupası'nda 3. kim olacak? - Resim: 3

. İngiltere, 1966 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada Fransa'yı 2-0, 1982 yılında İspanya'daki Dünya Kupası'nda da yine İngiltere 3-1'lik skorla kazandı.

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Fransa ve İngiltere karşı karşıya: Dünya Kupası'nda 3. kim olacak? - Resim: 4

İki takım son olarak 2022 yılında Katar'da gerçekleştirilen turnuvada çeyrek finalde rakip olurken, Fransa sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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Fransa ve İngiltere karşı karşıya: Dünya Kupası'nda 3. kim olacak? - Resim: 5

FRANSA YARI FİNALDE İSPANYA'YA YENİLDİ

Fransa, Dünya Kupası'nda I Grubu'nda karşılaştığı Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0 ve Norveç'i de 4-1 yenerek namağlup lider çıktı.

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Fransa ve İngiltere karşı karşıya: Dünya Kupası'nda 3. kim olacak? - Resim: 6

Fransızlar, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0, çeyrek finalde de Fas'ı 2-0 mağlup etti ve yarı finale çıktı. Fransa yarı finalde ise İspanya'ya 2-0 kaybetti.

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Fransa ve İngiltere karşı karşıya: Dünya Kupası'nda 3. kim olacak? - Resim: 7

FRANSA YARI FİNALDE İSPANYA'YA YENİLDİ

İngiltere ise L Grubu'nda Hırvatistan'ı 4-2, Panama'yı da 2-0 yenerken, Gana ile 0-0 berabere kaldı ve 7 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi.

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Fransa ve İngiltere karşı karşıya: Dünya Kupası'nda 3. kim olacak? - Resim: 8

İngilizler, son 32 turunda Demokratik Kongo'yu 2-1, son 16'da ev sahiplerinden Meksika'yı 3-2 ve çeyrek finalde Norveç'i de 2-1 ile geçerek yarı finale kaldı. İngiltere yarı finalde ise Arjantin'e öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

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Fransa ve İngiltere karşı karşıya: Dünya Kupası'nda 3. kim olacak? - Resim: 9

MİAMİ'DE 7. MAÇ

ABD'de oynanan maçlardaki statlardan biri olan Miami Stadyumu, üçüncülük karşılaşmasına da ev sahipliği yapacak.

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Fransa ve İngiltere karşı karşıya: Dünya Kupası'nda 3. kim olacak? - Resim: 10

Burada turnuvada söz konusu statta daha önce 6 müsabaka yapıldı. 65 bin kapasiteli olan Miami Stadyumu'nda; gruplarda 4, son 32 ve çeyrek finalde de 1'er mücadele oynandı.

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Fransa ve İngiltere karşı karşıya: Dünya Kupası'nda 3. kim olacak? - Resim: 11

JESS VALENZUELA DÜDÜK ÇALACAK

Fransa ile İngiltere arasında oynanacak müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jess Valenzuela yönetecek.

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Fransa ve İngiltere karşı karşıya: Dünya Kupası'nda 3. kim olacak? - Resim: 12

Valenzuela'nın yardımcılıklarını ülkesinden Jorge Urrego ile Tulio Moreno yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fas Futbol Federasyonu'ndan Jalal Jayed olacak.

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