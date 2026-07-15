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İtalya’da organize suç örgütü lideri Barış Boyun’a yönelik yürütülen soruşturmada, davanın seyrini etkileyebilecek ve organize suç sınırlarını aşıp uluslararası terör boyutuna ulaşan çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Milano Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame ve dosyaya giren teknik takip (dinleme) kayıtları, Barış Boyun’un yalnızca bir sokak çetesini yönetmediğini, aynı zamanda Türkiye genelinde kaos yaratmayı hedefleyen hibrit bir terör yapılanması kurmaya çalıştığını gözler önüne serdi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Milano Savcılığı, Boyun liderliğindeki yapılanmayı yalnızca organize suç örgütü olarak değil, siyasi hedefler doğrultusunda hareket eden ve terör suçları kapsamında değerlendirilebilecek bir yapı olarak ele alıyor.

Dosyadaki dinleme kayıtlarında Boyun'un, PKK'nın üst yönetimine haber gönderdiğini belirterek "sokakta büyüyen insanları korumak adına yeni bir devrim başlatacaklarını" ve yeni bir örgüt kuracaklarını söylediği öne sürüldü.

Savcılık iddianamesine göre Boyun, ev hapsinde bulunduğu dönemde de Türkiye ve Avrupa'daki örgüt üyelerine iletişim uygulamaları üzerinden talimat vermeyi sürdürdü. Dinleme kayıtlarında Boyun'un, örgütün amacının Türkiye'de terör ortamı yaratarak devrim gerçekleştirmek olduğunu söylediği, "fedai veya kamikaze tarzı eylemler" için adamlarını eğittiğini iddia ettiği konuşmalar da yer aldı.

İddianamede, örgütün uyuşturucu, silah ve göçmen kaçakçılığı gibi suçların ötesinde devlet kurumlarını hedef alan bir strateji izlediği, bu nedenle gerçek anlamda terörist bir nitelik kazandığının değerlendirildiği belirtildi. Savcılık, yapılanmanın Almanya, Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerindeki hücreleri koordine ettiğini de öne sürdü.

İtalyan yargı kaynakları da dinleme kayıtlarının, Boyun'un PKK'yı yetersiz gördüğünü ve ona alternatif bir yapılanma kurmayı hedeflediğini ortaya koyduğunu belirtirken, nihai hukuki değerlendirmenin davaya bakan mahkeme tarafından yapılacağını vurguladı.