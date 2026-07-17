Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Temmuz 2026)

Dün düşüş ağırlıklı ilerleyen ons altın bugün güne yükseliş ile başlangıç yaptı. 4 bin 60 dolardan 3 bin 960 dolar seviyelerine kadar sert düşüş sergileyen ons altın yüzde 0,78 yükseliş ile sabah saatlerinde 4 bin 7 dolar bandına kadar geldi. Anlık olarak 3 bin 992 bandında yüzde 0,41 yükseliş seviyesinde konumlandı.