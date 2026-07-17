ABD ve İran arasındaki anlaşmanın tam anlamıyla sona ermese de geçtiğimiz günlerde Hürmüz Boğazı üzerinde yaşanan gerilim ile savaş gerili tam anlamıyla yeniden başladı. Bu olayların ise piyasalara yansıması devam ediyor. Altın tarafındaki sert satış baskısı ve petrol tarafında yukarıya doğru bir ivme göze çarpıyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Temmuz 2026)
Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran arasında tırmanan gerilim piyasaları adeta yangın yerine çevirdi. Küresel risklerin gölgesinde altın, petrol ve döviz güne sert yükselişlerle başlarken; düğün sezonunun ortasında Kapalıçarşı'daki son fiyat tablosu ezber bozdu.Süleyman Çay
Bugün ise piyasalar merak konusu oldu. Piyasalarda altın, petrol ve döviz bölgesinde güne yükseliş ile başlangıç yaptı. İşte piyasalardaki son durum…
Dün düşüş ağırlıklı ilerleyen ons altın bugün güne yükseliş ile başlangıç yaptı. 4 bin 60 dolardan 3 bin 960 dolar seviyelerine kadar sert düşüş sergileyen ons altın yüzde 0,78 yükseliş ile sabah saatlerinde 4 bin 7 dolar bandına kadar geldi. Anlık olarak 3 bin 992 bandında yüzde 0,41 yükseliş seviyesinde konumlandı.
Serbest piyasada gram altın ise dünkü satış basksının ardından yeniden yükseliş ivmesine girdi. Gece saatlerinde 5 bin 994 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın sabah saatlerinde yüzde 1,35 yükseliş ile 6 bin 74 TL’yi gördü. Ancak anlık olarak yüzde 0,58 artışla 6 bin 52 TL’de konumlandı.
Altın tarafından en merak edilen ise Kapalıçarşı altın fiyatları oluyor. Düğün sezonunun açılması ile birlikte altındaki son tablo merak ediliyor. Kapalıçarşı altın tarafında dün yaşanan sert düşüşün ardından bugün güne pozitif şekilde başladı. Altında yüzde 0,33 bir yükseliş gözlemlendi.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın şu şekilde;
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 6015.6800
Satış Fiyatı: 6087.6800 ( Yüzde 0.35)
Düşük: 6057.01
Yüksek: 6115.26
Kapanış: 6066.20
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 9861.0000
Satış Fiyatı: 9938.0000 (Yüzde 0.35)
Düşük: 9888.00
Yüksek: 9983.00
Kapanış: 9903.00
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 19722.0000
Satış Fiyatı: 19889.0000 ( Yüzde 0.35)
Düşük: 19789.00
Yüksek: 19979.00
Kapanış: 19819.00
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 39317.0000
Satış Fiyatı: 39590.0000 (Yüzde 0.35)
Düşük: 39391.00
Yüksek: 39769.00
Kapanış: 39450.00
Dünkü oynaklığın ardından Brent ham petrolde de yükseliş göze çarptı. Yüzde 0,20 seviyelerinde artış ile petrol 85 TL’de konumlandı. Bir süredir düşüş ivmesi yakalayan petrol 4 gün önce 75 dolar bandından sert bir yükseliş ile 80 dolar bandına gelmişti.
Döviz cephesinde ise gece saatlerinde yükseliş ivmesi dikkat çekti. Dolar TL yüzde 23 artış ile 47,15 TL seviyelerine geldi. Euro TL tarafında da yukarıya doğru bir gidiş göze çarptı. Yüzde 0,17 artışla 53,96 satış bandında yer aldı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.