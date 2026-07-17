Yeniçağ Gazetesi
17 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Zeytinyağında tablo tersine döndü: Fiyatlar için yeni dönem

Zeytinyağında tablo tersine döndü: Fiyatlar için yeni dönem

Uzun süredir dalgalı seyreden zeytinyağı piyasasında dengeler yeniden değişiyor. Üretimde toparlanma sinyalleri gelirken fiyatlara dair dikkat çeken açıklamalar yapıldı.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Zeytinyağında tablo tersine döndü: Fiyatlar için yeni dönem - Resim: 1

Zeytinyağı piyasasında son yıllarda yaşanan sert dalgalanmaların ardından yeni bir döneme giriliyor. Dünyanın en büyük üreticilerinden İspanyol Deoleo, sektördeki belirsizliklerin azaldığını ve fiyatların daha dengeli bir seviyeye geldiğini açıkladı.

1 6
Zeytinyağında tablo tersine döndü: Fiyatlar için yeni dönem - Resim: 2

Üretimde toparlanma sinyali
Deoleo CEO’su Cristóbal Valdes, özellikle son dönemde üretici ülkelerde görülen olumlu hava koşullarının yeni sezon için umut verdiğini belirtti. Artan üretimle birlikte küresel arzın güçlenmesi ve fiyatların daha öngörülebilir hale gelmesi bekleniyor.

2 6
Zeytinyağında tablo tersine döndü: Fiyatlar için yeni dönem - Resim: 3

Kuraklık etkisi geride kalıyor
Son üç yılda Güney Avrupa’da etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklar, zeytin üretimini ciddi şekilde düşürmüş ve fiyatları rekor seviyelere taşımıştı. Ancak son veriler, bu sürecin geride kaldığına işaret ediyor.

Avrupa Komisyonu verilerine göre İspanya’da sızma zeytinyağının toptan fiyatı kilogram başına yaklaşık 3,9 euroya kadar geriledi. Bu seviye, 2024 başında görülen 9,3 euroluk zirvenin oldukça altında.

3 6
Zeytinyağında tablo tersine döndü: Fiyatlar için yeni dönem - Resim: 4

Tüketici yeniden yöneldi
Fiyatlardaki normalleşme, tüketici talebini de yeniden canlandırdı. Daha ulaşılabilir fiyatlar sayesinde zeytinyağına olan ilginin dünya genelinde artış gösterdiği belirtiliyor.

4 6
Zeytinyağında tablo tersine döndü: Fiyatlar için yeni dönem - Resim: 5

Satışları artıran sürpriz detay
Deoleo, özellikle ABD pazarındaki büyümenin arkasında beklenmedik bir faktör olduğunu açıkladı: ambalaj tasarımı.

Sıkılabilir zeytinyağı şişeleri, pratik kullanım arayan tüketiciler tarafından yoğun ilgi görürken, bu ürünlerin ABD’deki kategori büyümesinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturduğu ifade edildi.

5 6
Zeytinyağında tablo tersine döndü: Fiyatlar için yeni dönem - Resim: 6

Riskler devam ediyor
Olumlu tabloya rağmen uzmanlar, iklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve zararlı hastalıkların zeytin üretimi için risk oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.

Sektörde dengeler yeniden kurulurken, önümüzdeki dönemde üretimin hava koşullarına bağlı olarak dalgalanabileceği ifade ediliyor.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro