Zeytinyağı piyasasında son yıllarda yaşanan sert dalgalanmaların ardından yeni bir döneme giriliyor. Dünyanın en büyük üreticilerinden İspanyol Deoleo, sektördeki belirsizliklerin azaldığını ve fiyatların daha dengeli bir seviyeye geldiğini açıkladı.
Zeytinyağında tablo tersine döndü: Fiyatlar için yeni dönem
Uzun süredir dalgalı seyreden zeytinyağı piyasasında dengeler yeniden değişiyor. Üretimde toparlanma sinyalleri gelirken fiyatlara dair dikkat çeken açıklamalar yapıldı.Kaynak: Diğer
Üretimde toparlanma sinyali
Deoleo CEO’su Cristóbal Valdes, özellikle son dönemde üretici ülkelerde görülen olumlu hava koşullarının yeni sezon için umut verdiğini belirtti. Artan üretimle birlikte küresel arzın güçlenmesi ve fiyatların daha öngörülebilir hale gelmesi bekleniyor.
Kuraklık etkisi geride kalıyor
Son üç yılda Güney Avrupa’da etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklar, zeytin üretimini ciddi şekilde düşürmüş ve fiyatları rekor seviyelere taşımıştı. Ancak son veriler, bu sürecin geride kaldığına işaret ediyor.
Avrupa Komisyonu verilerine göre İspanya’da sızma zeytinyağının toptan fiyatı kilogram başına yaklaşık 3,9 euroya kadar geriledi. Bu seviye, 2024 başında görülen 9,3 euroluk zirvenin oldukça altında.
Tüketici yeniden yöneldi
Fiyatlardaki normalleşme, tüketici talebini de yeniden canlandırdı. Daha ulaşılabilir fiyatlar sayesinde zeytinyağına olan ilginin dünya genelinde artış gösterdiği belirtiliyor.
Satışları artıran sürpriz detay
Deoleo, özellikle ABD pazarındaki büyümenin arkasında beklenmedik bir faktör olduğunu açıkladı: ambalaj tasarımı.
Sıkılabilir zeytinyağı şişeleri, pratik kullanım arayan tüketiciler tarafından yoğun ilgi görürken, bu ürünlerin ABD’deki kategori büyümesinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturduğu ifade edildi.
Riskler devam ediyor
Olumlu tabloya rağmen uzmanlar, iklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve zararlı hastalıkların zeytin üretimi için risk oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.
Sektörde dengeler yeniden kurulurken, önümüzdeki dönemde üretimin hava koşullarına bağlı olarak dalgalanabileceği ifade ediliyor.