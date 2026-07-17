Zeytinyağında tablo tersine döndü: Fiyatlar için yeni dönem

Kuraklık etkisi geride kalıyor

Son üç yılda Güney Avrupa’da etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklar, zeytin üretimini ciddi şekilde düşürmüş ve fiyatları rekor seviyelere taşımıştı. Ancak son veriler, bu sürecin geride kaldığına işaret ediyor.

Avrupa Komisyonu verilerine göre İspanya’da sızma zeytinyağının toptan fiyatı kilogram başına yaklaşık 3,9 euroya kadar geriledi. Bu seviye, 2024 başında görülen 9,3 euroluk zirvenin oldukça altında.