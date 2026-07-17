Yeniçağ Gazetesi
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Yargıtay 50 yıllık tartışmaya son noktayı koydu: Düğünde takılan altınlar kimin?

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, düğünde takılan takıların kime ait olacağı konusunda son noktayı koydu. Yıllardır uygulamada olan içtihad değişti.

Kaynak: İHA
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Yargıtay 50 yıllık tartışmaya son noktayı koydu: Düğünde takılan altınlar kimin? - Resim: 1

Düğünlerde takılan takıların kime ait olduğu konusu sık sık tartışılan konulardan birisi.

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Yargıtay 50 yıllık tartışmaya son noktayı koydu: Düğünde takılan altınlar kimin? - Resim: 2

Kimisi takılan takıların tamamının geline ait olduğunu savunurken, kimisi de düğün masraflarını erkek karşıladığı için takılan takıların erkeğe ait olduğunu savunuyor.

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Yargıtay 50 yıllık tartışmaya son noktayı koydu: Düğünde takılan altınlar kimin? - Resim: 3

Boşanma davalarında en büyük tartışma düğünde takılan altınların kadına mı erkeğe mi ait olduğu yönünde yaşanıyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2024 yılında verdiği içtihat kararıyla yıllarca uygulanan takı dağılımını değiştirdi. Önceki yıllarda düğünde kime takılırsa takılsın altınların geline ait olduğuna hükmeden Daire, 2024 sonrası uygulamayı değiştirdi.

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Yargıtay 50 yıllık tartışmaya son noktayı koydu: Düğünde takılan altınlar kimin? - Resim: 4

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi geçtiğimiz günlerde verdiği yeni bir kararda; takı dağılımının neden değiştiğini izah etti.

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Yargıtay 50 yıllık tartışmaya son noktayı koydu: Düğünde takılan altınlar kimin? - Resim: 5

Bir boşanma davasında davacı kadın, düğünde damada takılan 6 adet çeyrek altının da kendisine ait olduğunu iddia etti. Aile Mahkemesi talebi yerinde buldu. Damat avukatı tarafından istinafa taşınan davada Bölge Adliye Mahkemesi, kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takıların da kadına ait olduğuna hükmetti.

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Yargıtay 50 yıllık tartışmaya son noktayı koydu: Düğünde takılan altınlar kimin? - Resim: 6

Karar erkek tarafından temyiz edilince devreye giren Yargıtay 2 Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı.

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Yargıtay 50 yıllık tartışmaya son noktayı koydu: Düğünde takılan altınlar kimin? - Resim: 7

Düğünde takılan altın ve paraların kime ait olduğu tartışmalarını bitiren kararda, yıllarca süren uygulamanın neden kaldırıldığı da ayrıntılarıyla anlatıldı. Dairenin önceki içtihatlarının, "aksine bir anlaşma ya da örf âdet kuralı olmadığı takdirde, düğünde kim tarafından hangi eşe ne verilirse verilsin, ne takılırsa takılsın (ziynet eşyası, altın, döviz, TL vs.) bunların hepsi kadına ait sayılır" yönünde olduğu hatırlatıldı.

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Yargıtay 50 yıllık tartışmaya son noktayı koydu: Düğünde takılan altınlar kimin? - Resim: 8

Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğradığının vurgulandığı kararda şu ifadelere yer verildi:

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Yargıtay 50 yıllık tartışmaya son noktayı koydu: Düğünde takılan altınlar kimin? - Resim: 9

Ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda taraflar arasında anlaşma bulunmadığı takdirde yerel örf ve adetin varlığı iddia ve ispat edilirse bu kurala göre paylaşım gerçekleştirilir. Aksi takdirde erkeğe ve kadına takılan/verilen ve ekonomik değer taşıyan her şey kural olarak kendilerine aittir.

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Yargıtay 50 yıllık tartışmaya son noktayı koydu: Düğünde takılan altınlar kimin? - Resim: 10

Ne var ki takılar içinde karşı cinse özgü (kadına ya da erkeğe özgü) bir şey varsa o cinse verilmiş sayılır. Özgü olma konusunda çekişme varsa ve gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılmalıdır. Bilirkişi incelemesi sonucunda o şeyin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse o şey takılan/verilen eşe ait olur. Takı sandığı/torbasına konulan ekonomik değer taşıyan şeyin aidiyeti konusunda; konulan şey kadına ya da erkeğe özgü bir şey ise o cinse verilmiş sayılır, o şeyin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir.

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Yargıtay 50 yıllık tartışmaya son noktayı koydu: Düğünde takılan altınlar kimin? - Resim: 11

Yargıtay'ın kararına göre erkeğe takılan erkeğe, kadına takılan takı kadına kalıyor. Sandığa atılanlar ise ortak sayılıyor.

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