ABD Başkanı Trump Kongre’de yaptığı uzun konuşmada İran’ı ‘Terör destekçisi’ olarak niteledi. Trump, Tahran yönetiminin nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini belirterek meseleyi diplomasiyle çözmek istediklerini dile getirdi. Trump, müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda ise üstü kapalı saldırı tehdidinde bulundu.

Trump’ın açıklamalarına yanıt veren İran Dışişleri Bakan Yarımcısı İsmail Bekayi, nükleer silah sahibi olmak istemediklerini söyleyerek ‘Nazi rejimi’ göndermeli yanıt verdi.

Trump’ın ‘Terör destekçisi’ sözüne yanıt ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan geldi. Pezeşkiyan, özellikle 1979 İslam Devrimi’nden sonraki yıllarda olmak üzere, onlarca yıldır çok sayıda yetkilinin terör saldırılarında öldürüldüğünü vurguladı.

Pezeşkiyan "Gerçeklere adil bir şekilde bakıldığında, İran'ın sadece terörizmi desteklemediği, aynı zamanda bölgede ve dünyada terörün başlıca mağdurlarından biri olduğu açıkça ortaya çıkacaktır" dedi.

Pezeşkiyan, Trump’ın İran’daki protestolarda 32 bin kişinin hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin ise iddianın belgelerde desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

“HAMANEY NÜKLEER SİLAHI YASAKLADI”

İran’ın nükleer silah sahibi olmayı amaçlamadığının altını çizen Pezeşkiyan “Devrimin Yüksek Lideri, İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağını açıkça belirtmiştir. Bu tutum geçici bir siyasi açıklama değil, doktrinsel ve hukuki bir temele dayanmaktadır” şeklinde konuştu.