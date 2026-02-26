Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Anasayfa Spor Spalletti konuşmadan stattan ayrıldı: Juventus'ta açıklamayı Chiellini yaptı

Spalletti konuşmadan stattan ayrıldı: Juventus'ta açıklamayı Chiellini yaptı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u uzatmalarda elediği rövanş maçının ardından Luciano Spalletti konuşmaya gelmedi. Basın toplantısına katılmadan stattan ayrılan Spalletti'nin yerine Chiellini açıklamalarda bulundu.

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanşında Juventus’u uzatmalarda eleyerek tur atladı.

Maç sonrası dikkat çeken gelişme ise Luciano Spalletti’nin basın toplantısına katılmaması oldu. İtalyan teknik adam stattan açıklama yapmadan ayrıldı.

Spalletti’nin yerine kulüp adına Giorgio Chiellini kameraların karşısına geçti.

Chiellini, “Spalletti burada değil, yöneticinin gelip görüşmesi daha doğru. Gösterilen çabaya rağmen sonuçtan yorgun ve hayal kırıklığına uğradık ama aynı zamanda gururluyuz ve bu bir başlangıç noktası olmalı” dedi.

Kulübün efsane ismi, “Hedefimiz her zaman son 16 turuna ulaşmaktı, aşağı yukarı planladığımız yolu izledik. Daha fazla odaklanmış olsaydık oraya ulaşabilirdik” ifadelerini kullandı.

Chiellini, “Bu akşam bulduğumuz özgüveni, enerjiyi ve coşkuyu geliştirmemiz gerekiyor” sözleriyle takımın performansına dikkat çekti.

Spalletti'nin takımdaki geleceğine tartışmalarına da yanıt veren Chiellini, “Luciano’nun gelişinden bu yana sadece bir buçuk maçta hata yaptık. Geleceği konusunda hiçbir zaman şüphe olmadı; her zaman önceliğimiz oldu” dedi.

