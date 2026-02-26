ABD ve İran nükleer müzakerelerin üçüncü turu için bugün Cenevre’de bir araya geliyor. Kritik görüşmenin başladığı açıklandı. Dolaylı görüşmelerde arabuluculuğu Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi üstlenecek.

İran heyetinin başında daha önceki iki görüşmede olduğu gibi Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bulunacak. ABD heyetinde ise Beyaz Saray’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bulunacak.

İki ülkenin heyetleri daha önce Umman ve Cenevre’de iki defa görüştüler. Bugün yapılacak kritik görüşme ABD’nin son yaptırım kararı ve olası bir saldırıya hazırlıkların gölgesinde gerçekleşecek.

ABD Başkanı Trump, Kongre’de yaptığı konuşmada İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini belirterek Tahran yönetiminin ABD’ye ulaşabilecek balistik füzeler yapmaya çalıştığını savundu. İran yönetimi ise Trump’ın iddialarını yalanlayarak nükleer silah üretmeye çalışmadıklarını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, barışçıl amaçlar için nükleer çalışma yapma amaçlarından vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

Bugün gerçekleşecek görüşmede İran’ın zenginleştirdiği uranyumla ne yapacağı ve nükleer faaliyetlerin izlenmesi için bir şeffaflık mekanizmasının kurulması üzerinde durulması bekleniyor.

ABD, İRAN’IN TEKLİFİNİ ALDI

Müzakereler için dün Cenevre’ye giden İran Dışişleri Bakanı Arakçi, dün akşam saatlerinde Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştü. İran basınında çıkan haberlere göre, görüşmede İran’ın anlaşma için sunacağı öneriler gözden geçirildi.

Gelen haberlere göre müzakere için Cenevre’ye gelen Beyaz Saray’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi ile görüşerek İran’ın teklifine aldı.

İran haber ajansı IRNA’nın haberinde teklifin ayrıntılarına yer verilmezken, "Bunu reddetmek, Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomasiye gerçekten bağlı olmadığı ve diplomatik duruşunun sadece bir oyun olduğu yönündeki ilk şüpheyi doğrulamak anlamına gelir" ifadeleri kullanıldı.