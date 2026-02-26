Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İsmail Hacıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu: Cennetin Çocukları kadrosundan çıkarılmıştı

İsmail Hacıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu: Cennetin Çocukları kadrosundan çıkarılmıştı

Popüler diziler arasında bulunan Cennet'in Çocukları'nda İsmail Hacıoğlu’nun ayrılığının ardından yerine gelecek olan oyuncu belli oldu.

İsmail Hacıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu: Cennetin Çocukları kadrosundan çıkarılmıştı - Resim: 1

Sevilen TRT dizisi Cennetin Çocukları'nda İsmail Hacıoğlu’nun ayrılığının ardından yeni oyuncu arayışı başlanmıştı. Dizinin yapım şirketi Motto Yapım’ın ilk teklif götürdüğü isimlerin başında Alperen Duymaz gelmişti.

İsmail Hacıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu: Cennetin Çocukları kadrosundan çıkarılmıştı - Resim: 2

Bir süredir teklifi değerlendiren ünlü oyuncu Alperen Duymaz kararını verdi

İsmail Hacıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu: Cennetin Çocukları kadrosundan çıkarılmıştı - Resim: 3

Ünlü oyuncu, 'Cennetin Çocukları' ile el sıkıştı.

İsmail Hacıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu: Cennetin Çocukları kadrosundan çıkarılmıştı - Resim: 4

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, edinilen kulis bilgilerine göre, Ayvalık’ta çekilen dizide hikâye değişecek ve Kamil karakteri geri dönecek.

İsmail Hacıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu: Cennetin Çocukları kadrosundan çıkarılmıştı - Resim: 5

Alperen Duymaz, 1992 Ankara doğumludur.

İsmail Hacıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu: Cennetin Çocukları kadrosundan çıkarılmıştı - Resim: 6

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine modellikle başlamıştır.

İsmail Hacıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu: Cennetin Çocukları kadrosundan çıkarılmıştı - Resim: 7

Ünlü oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle yaşamıştır.

