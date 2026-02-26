İsmail Hacıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu: Cennetin Çocukları kadrosundan çıkarılmıştı

Sevilen TRT dizisi Cennetin Çocukları'nda İsmail Hacıoğlu’nun ayrılığının ardından yeni oyuncu arayışı başlanmıştı. Dizinin yapım şirketi Motto Yapım’ın ilk teklif götürdüğü isimlerin başında Alperen Duymaz gelmişti.
Popüler diziler arasında bulunan Cennet'in Çocukları'nda İsmail Hacıoğlu’nun ayrılığının ardından yerine gelecek olan oyuncu belli oldu.
Bir süredir teklifi değerlendiren ünlü oyuncu Alperen Duymaz kararını verdi
Ünlü oyuncu, 'Cennetin Çocukları' ile el sıkıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, edinilen kulis bilgilerine göre, Ayvalık’ta çekilen dizide hikâye değişecek ve Kamil karakteri geri dönecek.
Alperen Duymaz, 1992 Ankara doğumludur.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine modellikle başlamıştır.
Ünlü oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle yaşamıştır.
