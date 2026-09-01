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Kaynak: AA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını eleştiren Pezeşkiyan, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından varılan “İslamabad Mutabakat Zaptı” kapsamında Washington'ın taahhütlerini ihlal ettiğini söyledi.

Pezeşkiyan, “ABD, taahhütlerine geri dönerse, İran İslam Cumhuriyeti de derhal adım atacaktır.” ifadelerini kullandı.

“GELİŞMELER TÜM BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR”

İran Cumhurbaşkanı, İran, Lübnan, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelerin yalnızca bölgesel değil, küresel istikrar açısından da tehdit oluşturduğunu belirtti.

Pezeşkiyan ayrıca ŞİÖ bünyesinde Stratejik Güvenlik Araştırmaları Merkezi kurulmasını önerdiklerini ve üye ülkelerin parlamentoları arasında işbirliğini güçlendirecek bir parlamenterler meclisi girişimi sunduklarını açıkladı.