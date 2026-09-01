CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin gözaltına alınıp tutuklanan 9 kişiden 8'i hakkında tahliye kararı verildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı.
Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği" iddialarına ilişkin soruşturmada 9 kişi tutuklanmıştı.
Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya ve Mehmet Ayıp Demirbüken hakkında tahliye kararı verildi.
Dosyada tek tutuklu isim olarak YENİ Parti milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı.
NE OLMUŞTU?
CHP'nin 38. Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" iddialarıyla geçtiğimiz Mayıs ayında 13 kişi gözaltına alınmıştı.
23 Mayıs günü adliyeye sevk edilen Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbülen tutuklanmıştı
Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.