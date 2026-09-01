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İran Genelkurmay Başkanlığının yazılı açıklamasında, "bazı bölge ülkelerindeki üslerin uyarılara rağmen ABD tarafından İran topraklarına saldırılar için kullanıldığı" ifade edildi.

Saldırılara müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Saldırgan Amerikan ordusunun bölgeyi terk etmekten başka yolu yoktur ve İran'a karşı Amerikan saldırganlığını kolaylaştıranlar şunu bilmelidir ki güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü saldırının kaynağını hedef alacaktır."

ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de bulunduğu en az 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya misilleme olarak Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

İran ordusu da BAE'deki Al Minhad Hava Üssü'nde bulunan ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca kamikaze İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Ürdün ordusu, 8 füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurmuştu.