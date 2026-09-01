Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, engelli emekliliğinde "süreli rapor" şartıyla emekli edilen vatandaşların haklarını ve kontrol muayenesi sonrası aylık kesilme durumunda izlenmesi gereken yolları köşesine taşıdı.
Emekli maaşları kesilir: Uzman isim 'rapor' detayını anlattı
Uzman isim e"süreli rapor" şartıyla emekli edilen vatandaşların haklarını ve kontrol muayenesi sonrası aylık kesilme durumunda izlenmesi gereken yolları tek tek anlattı.Kaynak: Diğer
Sosyal güvenlik mevzuatında engelli vatandaşlara tanınan erken emeklilik hakkı, bazen süreli raporlar ve kontrol muayeneleri nedeniyle vatandaşların kafasında soru işaretleri yaratabiliyor.
Posta Gazetesi'nin sosyal güvenlik uzmanı yazarı Ekrem Sarısu, bir okurundan gelen soru üzerine geçici emeklilik sürecinin detaylarına açıklık getirdi.
Sarısu'nun köşesine ulaşan Cemile Koyuncu isimli vatandaş, 1971 doğumlu olduğunu, 5 Mayıs 1990 tarihindeki SSK girişiyle toplam 3315 gün prim ödemesi bulunduğunu ifade etti.
Engelli statüsünde olduğunu ve bir yıl süreyle emekli edildiğini belirten okur, sürecin devamında kalıcı olarak nasıl emekli olabileceğini sordu.
Durumu analiz eden Ekrem Sarısu, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bu tür durumlarda bir yıl sonra muayene ve kontrol şartı koyduğuna dikkat çekti.
Bir yıllık sürenin dolmasının ardından yapılacak kontrol muayenesinin kritik olduğunu vurgulayan Sarısu, hastanın durumunda bir iyileşme görülmez ve yine aynı oranda maluliyet raporu alınabilirse emekliliğin sorunsuz bir şekilde devam edeceğini belirtti.
Ancak tıbbi değerlendirmeler sonucunda sağlık durumunda iyileşme tespit edilir ve heyet raporu oranı yüzde 40’ın altına düşerse, bağlanan emekli aylığının yasa gereği kesileceği uyarısında bulundu.
Mevcut emekli aylığının kesilmesi ihtimaline karşı alternatif bir yol haritası da çizen Sarısu, okurunun mevcut prim gün sayısına dikkat çekti.
Engelli emekliliğinin iptal edilmesi durumunda eksik primlerin tamamlanması gerektiğini belirten uzman isim, vatandaşın 285 gün daha prim ödeyerek toplam primini 3600 güne tamamlaması gerektiğini ifade etti.
Bu şartın yerine getirilmesi halinde, vatandaşın 58 yaşını dolduracağı 2029 yılında normal statüden emeklilik hakkı kazanabileceği bilgisi paylaşıldı.